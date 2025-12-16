Vremenska prognoza: Danas oblačno, bioprognoza povoljna

Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje pretežno oblačno vrijeme. Po kotlinama Bosne i uz riječne tokove moguća je magla. Vjetar će biti slab, promjenljivog smjera. Dnevne temperature kretat će se od 3 do 9 stepeni, dok će na jugu zemlje dosezati do 14 °C.

Biometeorološka prognoza

Biometeorološke prilike su relativno povoljne i većina ljudi bi se trebala osjećati bolje. Nakon hladnijeg jutra, povremeni sunčani periodi pozitivno će uticati na hronične bolesnike i meteoropate, uz postepeno smanjenje tegoba. U unutrašnjosti zemlje magla se može duže zadržati, što će usporiti porast temperatura, ali će tokom dana u većini krajeva biti osjetno ugodnije.

