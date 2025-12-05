Vremenska prognoza: Danas oblačno, nepovoljna bioprognoza

Arnela Šiljković - Bojić
Oblacno vrijeme
Foto: RTV Slon

Vremenska prognoza

Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme. Kiša se očekuje od poslijepodnevnih sati i tokom noći na subotu. Na vrhovima planina će padati snijeg. Vjetar je slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 3 i 9, na jugu zemlje do 14 stepeni, saopćeno je iz FHMZ.

Nastavlja se period lošijih biometeoroloških prilika. Tmurno vrijeme, uz povećan sadržaj vlage u zraku, kod osjetljivih osoba može uzrokovati izraženije tegobe. Moguće su reakcije u vidu reumatskih bolova, glavobolje, nervoze, malaksalosti. Hronični bolesnici trebali bi reducirati boravak na otvorenom i ne pretjerivati sa aktivnostima. Moguće su i epizode zagađenijeg zraka u urbanim sredinama, čemu bi također trebalo posvetiti pažnju te se prilagoditi novonastalim okolnostima.

 

