Vremenska prognoza: Danas oblačno, nepovoljna bioprognoza

Nastavlja se period lošijih biometeoroloških prilika. Tmurno vrijeme, uz povećan sadržaj vlage u zraku, kod osjetljivih osoba može uzrokovati izraženije tegobe. Moguće su reakcije u vidu reumatskih bolova, glavobolje, nervoze, malaksalosti. Hronični bolesnici trebali bi reducirati boravak na otvorenom i ne pretjerivati sa aktivnostima. Moguće su i epizode zagađenijeg zraka u urbanim sredinama, čemu bi također trebalo posvetiti pažnju te se prilagoditi novonastalim okolnostima.