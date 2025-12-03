Vremenska prognoza: Danas oblačno, nepovoljna bioprognoza

Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne može biti magle. U prvom dijelu dana slaba kiša je moguća u Hercegovini, centralnim, istočnim i zapadnim područjima Bosna.

Na planinama slab snijeg. U ostatku dana povremeno slaba kiša ponegdje na jugu. Vjetar slab, u većem dijelu zemlje, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 0 do 6, na jugu do 10, a dnevna od 4 do 10, na jugu zemlje do 14 °C.

Biometeorološka prognoza relativno je nepovoljna. Pod uticajem pogoršanja, povremene kiše i južnog strujanja, tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata djelimično će se pojačati, izraženije u poslijepodnevnim i noćnim satima. Moguće su meteopatske reakcije u vidu dekoncentracije, glavobolje, nervoze, reumatskih i bolova na mjestu ozljeda, nesanice. Poželjno je reducirati aktivnosti. Učesnicima u saobraćaju sugerišemo oprezniju vožnju, saopćeno je iz FHMZ.

