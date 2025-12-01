Vremenska prognoza: Danas oblačno, nepovoljna i bioprognoza

Arnela Šiljković - Bojić
vremenska prognoza, kiša, oblačno vrijeme, padavine
Foto: Meteorolozi najavljuju oblačno vrijeme s kišom

Vremenska prognoza

Danas od sredine dana novo naoblačenje sa zapada. Dio prijepodneva po kotlinama će biti magle. Vjetar je slab promjenljivog smjera.

Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -3 i 1°C, na jugu zemlje do 5°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 5 i 9°C, na jugu zemlje do 13°C, saopćeno je iz FHMZ.

Biometeorološka prognoza slična je kao u proteklom periodu. Mada će biti stabilnije vrijeme, što će djelovati povoljno na većinu populacije, niske temperature i dalje će predstavljati problem hroničnim bolesnicima i meteoropatama. Osjet ugode dodatno će se remetiti usljed većeg sadržaja vlage u zraku i cjelodnevnog umjerenog hladnog strujanja. Neophodno je posvetiti pažnju odijevanju, osobito u jutarnjim i večernjim satima.

