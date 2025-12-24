Vremenska prognoza: Danas oblačno, ponegdje moguć snijeg

Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje pretežno oblačno vrijeme. Snijeg ili sunježica u sjeverozapadnim, djelimično centralnim područjima Bosne i na planinama, a u ostataku zemlje kiša. Vjetar slab do umjeren na jugu u jugozapadu južni i jugoistočni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 0 do 6, na jugu do 9, a dnevna od 2 do 8, na jugu do 13 °C, saopćeno je iz FHMZ.

Tmurno vrijeme praćeno padavinama, kod većine ljudi će negativno djelovati na raspoloženje, a hroničnim bolesnicima i meteoropatama će uzrokovati poteškoće. Neophodno je posvetiti pažnju odijevanju i zaštiti od nižih temperatura. Moguće su meteopatske reakcije u vidu reumatskih i bolova na mjestu ozljeda, iscrpljenosti, nervoze, dekoncentracije. Učesnicima u saobraćaju sugerišemo oprezniju vožnju.