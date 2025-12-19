Vremenska prognoza: Danas oblačno uz visoke dnevne temperature

Arnela Šiljković - Bojić
Oblacno vrijeme
Foto: RTV Slon

Vremenska prognoza

Danas će u našoj zemlji preovladavati umjereno, ponegdje pretežno oblačno vrijeme. Po kotlinama, veći dio dana, magla. Vjetar slab promjenljivog smjera. Dnevna temperatura zraka od 8 do 14, na jugu, ponegdje na sjeveru i sjeverozapadu do 16 °C. U područjima sa dugotrajnom maglom temperatura između 3 i 6 °C.

Biometeorološka prognoza

Nastavlja se period relativno povoljnijih biometeoroloških prilika. Nakon prohladnog, u unutrašnjosti maglovitog jutra, kada je neophodno posvetiti pažnju odijevanju i zaštiti od nižih temperatura, danju će otopliti i biće ugodnije. Hronični bolesnici i meteoropate trebaju biti oprezniji i ne izlagati se jačim fizičkim naporima. Moguće su epizode zagađenijeg zraka, stoga bi trebalo biti oprezniji prilikom boravka na otvorenom.

pročitajte i ovo

Vijesti

Oblačno vrijeme uz maglu u Bosni, sunčaniji dani na jugu zemlje...

BiH

Vremenska prognoza: Danas oblačno, bioprognoza povoljna

Vijesti

Umjereno do pretežno oblačno vrijeme do četvrtka, kiša u srijedu

Istaknuto

Vremenska prognoza: Danas uglavnom oblačno, na snazi meteoalarm za Tuzlu

Istaknuto

U većem dijelu Bosne magla, za Tuzlu izdato žuto upozorenje

BiH

Nastavlja se maglovito vrijeme, velika zagađenost zraka, ali nazire se promjena...

Istaknuto

Tuzla servis: Uredno vodosnabdijevanje gradskih i prigradskih naselja

Vijesti

Nova pravila za vozačke dozvole u EU, evo šta se mijenja i kakva je situacija u BiH

Istaknuto

Određen pritvor za Mirsada Bakalovića i Zinaidu Razić Halilović

Istaknuto

/VIDEO/ Crno i bijelo: Događaji koji su obilježili 18. decembar

Istaknuto

Prijetnje poput onih u školama u TK poslane i u nekoliko drugih zemalja

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]