Vremenska prognoza: Danas oblačno uz visoke dnevne temperature

Vremenska prognoza
Danas će u našoj zemlji preovladavati umjereno, ponegdje pretežno oblačno vrijeme. Po kotlinama, veći dio dana, magla. Vjetar slab promjenljivog smjera. Dnevna temperatura zraka od 8 do 14, na jugu, ponegdje na sjeveru i sjeverozapadu do 16 °C. U područjima sa dugotrajnom maglom temperatura između 3 i 6 °C.
Biometeorološka prognoza
Nastavlja se period relativno povoljnijih biometeoroloških prilika. Nakon prohladnog, u unutrašnjosti maglovitog jutra, kada je neophodno posvetiti pažnju odijevanju i zaštiti od nižih temperatura, danju će otopliti i biće ugodnije. Hronični bolesnici i meteoropate trebaju biti oprezniji i ne izlagati se jačim fizičkim naporima. Moguće su epizode zagađenijeg zraka, stoga bi trebalo biti oprezniji prilikom boravka na otvorenom.