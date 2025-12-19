Vremenska prognoza: Danas oblačno uz visoke dnevne temperature

Nastavlja se period relativno povoljnijih biometeoroloških prilika. Nakon prohladnog, u unutrašnjosti maglovitog jutra, kada je neophodno posvetiti pažnju odijevanju i zaštiti od nižih temperatura, danju će otopliti i biće ugodnije. Hronični bolesnici i meteoropate trebaju biti oprezniji i ne izlagati se jačim fizičkim naporima. Moguće su epizode zagađenijeg zraka, stoga bi trebalo biti oprezniji prilikom boravka na otvorenom.