Vremenska prognoza: Danas pretežno oblačno, ponegdje moguća kiša

Danas na jugu i jugozapadu zemlje sunčano, a u ostalim područjima pretežno oblačno vrijeme. Ponegdje u Bosni može pasti malo kiše ili slaba rosulja, a na planinama i malo snijega. Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 0 do 6, na jugu do 11 stepeni, saopćeno je iz FHMZ.
Biometeorološka prognoza
Biometeorološke prilike djelimično su povoljnije u cijeloj zemlji, ponajviše zbog dodatne stabilizacije vremena. U Bosni, nakon hladnog jutra, opšta slika će se postepeno popravljati. Pri tome će duže zadržavanje naoblake i sporiji porast temperaturnih vrijednosti, ponajviše uticati na raspoloženje većine populacije. Moguće su i epizode zagađenijeg zraka, naročito u gradskim sredinama. U Hercegovini toplije, sa više sunca i ugodnije većim dijelom dana.