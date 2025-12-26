Vremenska prognoza: Danas pretežno oblačno, ponegdje moguća kiša

Danas na jugu i jugozapadu zemlje sunčano, a u ostalim područjima pretežno oblačno vrijeme. Ponegdje u Bosni može pasti malo kiše ili slaba rosulja, a na planinama i malo snijega. Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 0 do 6, na jugu do 11 stepeni, saopćeno je iz FHMZ.

Biometeorološka prognoza