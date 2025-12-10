Vremenska prognoza: Danas sunčano, povoljna i bioprognoza

Vremenska prognoza
Danas će u većem dijelu zemlje preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Ponegdje na sjeveru Bosne, kao i po kotlinama centralne i istočne Bosne, magla ili niska oblačnost mogu biti dugotrajni. Vjetar slab promjenljivog smjera.
Jutarnja temperatura zraka od 2 do 8, na jugu do 10, a dnevna u područjima sa dugotrajnom maglom od 4 do 8, a u ostatku zemlje od 10 do 16 °C.
Biometeorološke prilike dodatno će se poboljšati. Stabilno i sunčanije vrijeme, pozitivno će djelovati na većinu populacije. Neophodno je biti oprezniji tokom jutra i večeri, posvetiti pažnju primjerenom odijevanju i zaštiti od nižih temperatura, naročito osjetljive grupe poput hroničnih bolesnika, starijih osoba, trudnica i djece. Dio prijepodneva u Bosni, manje probleme bi također mogla uzrokovati pojava magle, sa odmicanjem dana opšta slika posvuda će biti ljepša, saopćeno je iz FHMZ.