Vremenska prognoza: Danas sunčano, povoljna i bioprognoza

Vremenska prognoza

Danas će u većem dijelu zemlje preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Ponegdje na sjeveru Bosne, kao i po kotlinama centralne i istočne Bosne, magla ili niska oblačnost mogu biti dugotrajni. Vjetar slab promjenljivog smjera.

Jutarnja temperatura zraka od 2 do 8, na jugu do 10, a dnevna u područjima sa dugotrajnom maglom od 4 do 8, a u ostatku zemlje od 10 do 16 °C.