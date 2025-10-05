Vremenska prognoza: Danas u Tuzli na snazi upozorenje

Jutros je u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme. Jača kiša pada na području Krajine, a slabija u centralnim i sjevernim područjima.

Danas će jače naoblačenje sa zapada preći preko Bosne i Hercegovine i usloviti kišu i pljuskove. Najviše padavina se očekuje na području Krajine, a najmanje na istoku Bosne.

Vjetar je većinom slab do umjerene jačine. U Bosni je vjetar sjevernog i sjeveroistočnog smjera, a u Hercegovini je vjetar jugoistočnog smjera. Povremeno jaki udari vjetra se očekuju na jugu i istoku Hercegovine. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 9 i 14°C, na jugu zemlje do 18°C.

Federalni hidrometeorološki zavod za područje Tuzle izdao je žuto upozorenje zbog kiše. Napominju da budete svjesni mogućnosti za lokalno plavljenje manjeg broja imovine, sa lokalnim ometanjem u aktivnostima na otvorenom.

Teški uslovi za vožnju uslijed smanjenje vidljivosti i nekontrolisanog kretanja vozila uslijed vode.