Vremenska prognoza: Danas uglavnom oblačno, na snazi meteoalarm za Tuzlu

Vremenska prognoza

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas se u sjevernim, centralnim i istočnim područjima Bosne očekuje magla ili niska oblačnost koja će se zadržavati veći dio dana. U ostalim dijelovima zemlje prognozira se pretežno sunčano vrijeme.

Vjetar će biti slab i promjenljivog smjera. Jutarnje temperature zraka kretat će se od minus dva do četiri stepena, dok će na jugu zemlje iznositi do šest stepeni. Dnevne temperature bit će između četiri i deset stepeni Celzijusa, a na jugu do 14 stepeni.

Za regiju Tuzla Federalni hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje na pojavu magle tokom cijelog dana, od ponoći do 23.59 sati. Upozorava se na mogućnost lokalno guste magle koja može otežati kretanje i aktivnosti na otvorenom.

Magla može uticati na saobraćaj, smanjiti vidljivost i produžiti vrijeme putovanja, a moguća su i kašnjenja u aviosaobraćaju, kao i privremena zatvaranja aerodroma. Građanima se savjetuje dodatni oprez, posebno vozačima, te praćenje aktuelnih vremenskih prognoza i upozorenja FHMZ-a.