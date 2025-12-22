Vremenska prognoza: Danas umjereno oblačno, temperature do 10 stepeni

Danas u Hercegovini i na jugozapadu Bosne sunčano, uz postupno naoblačenje. U ostatku zemlje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Po kotlinama i uz riječne tokove sa maglom i niskim oblacima. Tokom noći novo naoblačenje sa juga, što će u kasnim večernjim satima uvjetovati slabu kišu u Hercegovini. Vjetar slab promjenljivog smjera. Najviša dnevna od 4 do 10, na jugu do 14 stepeni.

Stabilnije vrijeme, uz povremene sunčane intervale i nešto više temperature od uobičajenih, pozitivno će djelovati na većinu populacije. Osjetljive grupe poput hroničnih bolesnika, starijih i djece, ne trebaju se izlagati pretjeranim aktivnostima. Neophodno je posvetiti pažnju primjerenom odijevanju i zaštiti od hladnoće, izraženije tokom jutra i večeri. U Bosni, prije podne mjestimično maglovito, ugodnije u poslijepodnevnim satima, u Hercegovini sunčanije i toplije većim dijelom dana, saopćeno je iz FHMZ.