Vremenska prognoza: Kakvo nas vrijeme danas očekuje?

Vremenska prognoza

Danas se u centralnim i istočnim područjima Bosne očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u ostatku zemlje sunčano. Jutro hladno, sa mrazom. Ponegdje na istoku Bosne povremeno je moguć slab snijeg. Na jugu i jugozapadu umjerena do pojačana bura, a u ostatku zemlje slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od -8 do -2, na jugu do 2, a dnevna od -6 do 0, na jugu i sjeveru do 4 °C.

Biometeorološka prognoza