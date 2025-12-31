Vremenska prognoza: Kakvo nas vrijeme danas očekuje?

Vremenska prognoza
Danas se u centralnim i istočnim područjima Bosne očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u ostatku zemlje sunčano. Jutro hladno, sa mrazom. Ponegdje na istoku Bosne povremeno je moguć slab snijeg. Na jugu i jugozapadu umjerena do pojačana bura, a u ostatku zemlje slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od -8 do -2, na jugu do 2, a dnevna od -6 do 0, na jugu i sjeveru do 4 °C.
Biometeorološka prognoza
Slično kao u proteklih par dana, hladno jutro širom zemlje, potom malo ugodnije uz blagi porast temperaturnih vrijednosti. Hronični bolesnici i meteoropate trebaju reducirati boravak na otvorenom i ne izlagati se pretjeranim naporima. Na jugu, uz djelimično ljepšu opštu sliku usljed više sunčanih sati, mada i prohladno uz povremeno jaču buru, zbog čega osjetljive osobe trebaju biti opreznije.