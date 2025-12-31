Vremenska prognoza: Kakvo nas vrijeme danas očekuje?

Arnela Šiljković - Bojić

Vremenska prognoza

Danas se u centralnim i istočnim područjima Bosne očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u ostatku zemlje sunčano. Jutro hladno, sa mrazom. Ponegdje na istoku Bosne povremeno je moguć slab snijeg. Na jugu i jugozapadu umjerena do pojačana bura, a u ostatku zemlje slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od -8 do -2, na jugu do 2, a dnevna od -6 do 0, na jugu i sjeveru do 4 °C.

Biometeorološka prognoza

Slično kao u proteklih par dana, hladno jutro širom zemlje, potom malo ugodnije uz blagi porast temperaturnih vrijednosti. Hronični bolesnici i meteoropate trebaju reducirati boravak na otvorenom i ne izlagati se pretjeranim naporima. Na jugu, uz djelimično ljepšu opštu sliku usljed više sunčanih sati, mada i prohladno uz povremeno jaču buru, zbog čega osjetljive osobe trebaju biti opreznije.

pročitajte i ovo

Vijesti

Vremenska prognoza do kraja sedmice nejasna, možda snijeg, možda toplo

Vijesti

Vremenska prognoza: Jutarnji mraz i temperature u minusu

BiH

Vremenska prognoza: Nakon prohladnog jutra očekuje nas sunčan dan

BiH

Evo kakvo nas vrijeme očekuje do kraja sedmice

BiH

Vremenska prognoza: Danas pretežno oblačno, ponegdje moguća kiša

Tuzla i TK

Uskoro stiže snijeg i prava zimska idila

Vijesti

Vlada TK podržava jačanje zaštite žrtava nasilja i rad Sigurne kuće

Tuzla i TK

Tuzla servis: U protekla 24 sata rođeno devet beba

Tuzla i TK

/VIDEO/ Koji su događaji obilježili predzadnji dan 2025. godine?

Vijesti

Udruženje filmskih radnika: Usvojen Program rada

BiH

Vlada FBiH donijela odluku o radu trgovina 2. januara

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]