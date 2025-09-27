Vremenska prognoza: Kakvo nas vrijeme danas očekuje?

Vremenska prognoza za područje Tuzle 

U Tuzli se danas očekuje vedro i suho vrijeme tokom cijelog dana, uz vrlo malu vjerovatnoću padavina. Temperature će se kretati od jutarnjih 9°C do prijatnih 20°C poslijepodne, a vjetar će biti slab do umjeren, s najjačim udarima do 5,5 m/s.

Preporuka je lagana jakna ili dukser u jutarnjim satima, dok će dan biti topliji. Za regiju Tuzla nisu izdata nikakva upozorenja.

Vrijeme u drugim dijelovima Bosne i Hercegovine

Na području Bosne i Hercegovine očekuje se umjereno do pretežno oblačno vrijeme, uz pojačane padavine u popodnevnim satima. U centralnim i istočnim dijelovima zemlje mogući su pljuskovi praćeni grmljavinom, posebno na području Sarajeva, Mostara, Višegrada, Foče i Trebinja.

U Hercegovini se očekuje stabilnije vrijeme, uz manje oblačnosti i tek poneki kratkotrajni pljusak. Jutarnje temperature kretat će se od 9 do 18°C, dok će dnevne iznositi između 17 i 27°C, najviše na jugu zemlje.

