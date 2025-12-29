Vremenska prognoza: Nakon prohladnog jutra očekuje nas sunčan dan

Vremenska prognoza
Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme. Jutro hladno, sa mrazom. Po kotlinam Bosne i uz riječne tokove može biti magle. Vjetar slab promjenljivog smjera. Najivša dnevna od 2 do 8, na jugu do 12 stepeni.
Biometeorološka prognoza je povoljna. Dodatni, blagi porast temperatura zraka tokom dana, kao i povremeni sunčani intervali, pozitivno će djelovati na većinu ljudi, a hronični bolesnici i meteoropate trebali bi osjetiti djelimično olakšanje. Uz nešto izraženiji osjet hladnoće tokom jutra i večeri, preporučljivo je ne izlagati se pretjeranim aktivnostima i posvetiti više pažnje odijevanju prilikom boravka na otvorenom, saopćeno je iz FHMZ.