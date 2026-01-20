Vremenska prognoza: Narednih dana povratak hladnog vremena

Vremenska prognoza Tuzla

Danas Danas u Tuzli očekuje se vedro i sunčano vrijeme bez padavina. Temperaturni režim će biti izrazito hladan, s jutarnjim minimalnim temperaturama od oko -8 stepeni, dok će poslijepodne maksimalna temperatura dostići oko 1 stepen. Vjetar će biti slab do umjeren, sa sjeverozapadnog i sjevernog pravca. Zbog niskih temperatura i hladnog vjetra, preporučuje se topla zimska odjeća, kaput, šal, rukavice i čizme. Pazite na poledice na cestama u ranim jutarnjim satima.

7 Dana U narednih sedam dana očekuje se postepeno zatopljenje do petka, nakon čega slijedi povratak hladnoće. Subota će biti vedra i suha, dok se od nedjelje očekuju oblačniji dani s povećanom vjerojatnošću padavina, prvo u obliku kiše, a kasnije i mješovitih padavina. Najbolji dan za izlet u ovom periodu je subota, 24. januara, zbog vedrog neba i suhog vremena, iako će biti hladno. Vjetar će biti umjeren, a padavine minimalne. Nedjelja i ponedjeljak će biti oblačni s kišom i mogućim pljuskovima.

15 Dana U periodu od 15 dana, druga sedmica očekuje se značajno više oborina i hladnije vrijeme. Od srijede, 28. januara, pa sve do utorka, 3. februara, prognoziraju se česti oblačni dani s obilnim padavinama, uglavnom u obliku kiše i snijega, posebno intenzivne u četvrtak i petak. Temperaturni režim će biti ispod prosjeka za ovo doba godine. Za putovanje je najpovoljniji period od srijede do petka ove sedmice, prije nego što krene period obilnih i čestih padavina. Nakon subote, 24. januara, vremenski uslovi će se značajno pogoršati.

Pratite aktuelnu vremensku prognozu na vremenskaprognoza.ba/Tuzla