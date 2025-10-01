Vremenska prognoza: Oblaci, kiša i snijeg na planinama, vikend donosi sunce

U Bosni i Hercegovini danas će preovladavati pretežno oblačno vrijeme uz mjestimičnu kišu, dok se u večernjim satima na planinama očekuje i snijeg. Na jugu i jugozapadu puhat će slaba do umjerena bura, a u ostatku zemlje slab sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Najviša dnevna temperatura kretat će se od 9 do 15 stepeni, na jugu do 22. Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH, u protekla 24 sata najviše padavina zabilježeno je u Bihaću – 2 mm, te u Jajcu i Mrkonjić Gradu po 1 mm.

Prognoza za četvrtak

Prema najavama meteorologa, u četvrtak će u većem dijelu zemlje biti pretežno oblačno vrijeme. Sunčanije se očekuje na jugu Hercegovine, dok se u Bosni prognozira povremena i slaba kiša, a u planinskim predjelima slab snijeg. Na jugu i jugozapadu duvat će umjerena do jaka bura, dok će u ostalim dijelovima zemlje prevladavati slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Jutarnje temperature će biti između 3 i 9 stepeni, na jugu do 13, a dnevne između 7 i 13, na jugu do 18 stepeni.

Vrijeme u petak

Petak donosi umjereno do pretežno oblačno vrijeme, uz poslijepodnevno razvedravanje u većem dijelu zemlje. Slaba kiša očekuje se u nižim područjima centralne i istočne Bosne, dok će u planinskim predjelima padati slab snijeg. Na jugu i jugozapadu duvat će umjerena do pojačana bura, a u ostatku zemlje slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura zraka kretat će se od 0 do 6 stepeni, na jugu do 10, dok će dnevna biti od 8 do 14, a na jugu do 17 stepeni.

Subota sunčanija

Za subotu meteorolozi najavljuju pretežno sunčano vrijeme, uz postepeno naoblačenje tokom poslijepodneva. U noćnim satima očekuje se slaba kiša. Vjetar će biti slab do umjeren, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka bit će od -2 do 4 stepena, na jugu do 7, a dnevna od 10 do 16 stepeni, dok će na jugu i sjeveru dostići do 19 stepeni.