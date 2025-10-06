Vremenska prognoza: Oblačno i kišovito u Tuzli, toplije krajem sedmice

Ali Huremović

Vremenska prognoza Tuzla

Danas

Danas u Tuzli očekujte oblačno vrijeme s povremenim pljuskovima tokom cijelog dana. Temperature će se kretati od 6°C u ranim jutarnjim satima do 12°C poslijepodne. Vjetar će biti umjeren, s udarima do 6,6 m/s. Preporučuje se topla jakna, kišni kaput i čizme zbog mogućih pljuskova. Upozorenje: Nema aktivnih upozorenja za regiju Tuzla danas.

7 Dana

U narednih 7 dana očekuje se promjenjivo vrijeme s početnim pljuskovima u utorak, nakon čega slijedi suho razdoblje od srijede do nedjelje. Temperature će varirati, s najtoplijim danom u petak kada se očekuje do 19°C. Najbolji dan za izlet je petak zbog sunčanog vremena i ugodnih temperatura. Upozorenje: Nema aktivnih upozorenja za regiju Tuzla u narednih 7 dana.

15 Dana

U periodu od 15 dana, vrijeme će biti uglavnom hladno i vlažno s čestim padavinama, posebno u drugoj sedmici. Temperature će se kretati od 3°C do 19°C, s najhladnijim danima predviđenim krajem perioda. Za putovanje, preporučuje se period od petka do nedjelje u prvoj sedmici zbog suhog i toplijeg vremena. Upozorenje: Nema aktivnih upozorenja za regiju Tuzla u narednih 15 dana.

pročitajte i ovo

Istaknuto

Spašavanje planinara na Konjuhu: Akcija GSS Tuzla

Istaknuto

Tuzla servis: U protekla 24 sata rođeno je 6 beba

Vijesti

Veliki požar na pijaci “Arizona” u Brčkom: U potpunosti izgorjela hala s tekstilom

Magazin

Vino i srce: Gdje prestaje korist, a počinje rizik?

Vijesti

Kružni tok i signalizacija: Sitna greška koja može skupo koštati

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]