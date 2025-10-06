Vremenska prognoza: Oblačno i kišovito u Tuzli, toplije krajem sedmice

Vremenska prognoza Tuzla Danas Danas u Tuzli očekujte oblačno vrijeme s povremenim pljuskovima tokom cijelog dana. Temperature će se kretati od 6°C u ranim jutarnjim satima do 12°C poslijepodne. Vjetar će biti umjeren, s udarima do 6,6 m/s. Preporučuje se topla jakna, kišni kaput i čizme zbog mogućih pljuskova. Upozorenje: Nema aktivnih upozorenja za regiju Tuzla danas.

7 Dana U narednih 7 dana očekuje se promjenjivo vrijeme s početnim pljuskovima u utorak, nakon čega slijedi suho razdoblje od srijede do nedjelje. Temperature će varirati, s najtoplijim danom u petak kada se očekuje do 19°C. Najbolji dan za izlet je petak zbog sunčanog vremena i ugodnih temperatura. Upozorenje: Nema aktivnih upozorenja za regiju Tuzla u narednih 7 dana.