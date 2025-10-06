Vremenska prognoza: Oblačno i kišovito u Tuzli, toplije krajem sedmice

Vremenska prognoza Tuzla
Danas
Danas u Tuzli očekujte oblačno vrijeme s povremenim pljuskovima tokom cijelog dana. Temperature će se kretati od 6°C u ranim jutarnjim satima do 12°C poslijepodne. Vjetar će biti umjeren, s udarima do 6,6 m/s. Preporučuje se topla jakna, kišni kaput i čizme zbog mogućih pljuskova. Upozorenje: Nema aktivnih upozorenja za regiju Tuzla danas.
7 Dana
U narednih 7 dana očekuje se promjenjivo vrijeme s početnim pljuskovima u utorak, nakon čega slijedi suho razdoblje od srijede do nedjelje. Temperature će varirati, s najtoplijim danom u petak kada se očekuje do 19°C. Najbolji dan za izlet je petak zbog sunčanog vremena i ugodnih temperatura. Upozorenje: Nema aktivnih upozorenja za regiju Tuzla u narednih 7 dana.
15 Dana
U periodu od 15 dana, vrijeme će biti uglavnom hladno i vlažno s čestim padavinama, posebno u drugoj sedmici. Temperature će se kretati od 3°C do 19°C, s najhladnijim danima predviđenim krajem perioda. Za putovanje, preporučuje se period od petka do nedjelje u prvoj sedmici zbog suhog i toplijeg vremena. Upozorenje: Nema aktivnih upozorenja za regiju Tuzla u narednih 15 dana.