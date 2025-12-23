Vremenska prognoza: Oblačno vrijeme širom zemlje

Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno. Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. U jutarnjim satima i prije podne, kiša se očekuje u južnim i jugozapadnim područjima, javlja Federalni hidrometeorološki zavod.

Do kraja dana, padavine i ostalim dijelovima. Na vrhovima planina slab snijeg. Više padavina u Hercegovini, dok će u ostatku zemlje biti povremene i slabijeg intenziteta. Vjetaru u Bosni slab do umjeren istočni i jugoistočni, a u Hercegovini na momente i pojačan. Jutarnja temperatura zraka od -1 do 4, na jugu do 7, a dnevna od 2 do 8, na jugu do 13 stepeni.