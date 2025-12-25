Vremenska prognoza: Oblačno vrijeme uz mogući snijeg

Vremenska prognoza: Na jugu i jugozapadu Bosne i Hercegovine danas će prevladavati sunčano vrijeme uz umjerenu naoblaku, dok će u ostalim dijelovima zemlje biti uglavnom oblačno.

U nizinskim predjelima Bosne mjestimično se mogu javiti slabe padavine u vidu kiše ili susnježice, dok je u višim krajevima moguć slab snijeg. Puhat će slab do umjeren vjetar sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnje temperature kretat će se između -2 i 4 stepena, na jugu do 8, dok će dnevne iznositi od 0 do 6, a na jugu između 8 i 14 stepeni Celzijusa.

U Sarajevu se očekuje pretežno oblačno vrijeme, uz povremenu slabu kišu ili susnježicu. Jutarnja temperatura bit će oko 1, a najviša dnevna oko 3 stepena.

U petak će južni i jugozapadni dijelovi zemlje imati više sunčanih perioda, dok će u ostatku BiH dominirati oblačno vrijeme. Vjetar će ostati slab, sjevernog i sjeveroistočnog pravca. Jutarnje temperature bit će od -2 do 4, na jugu do 7, a dnevne između 0 i 6, na jugu do 11 stepeni.

Subota donosi sunčano vrijeme na jugu i jugozapadu, dok će u ostatku zemlje biti umjereno do pretežno oblačno, uz postepeno razvedravanje tokom dana. Vjetar će puhati slab do umjeren sa sjevera i sjeveroistoka. Jutarnje temperature kretat će se od -4 do 2, na jugu do 6, a dnevne od -1 do 5, dok će na jugu dosezati od 8 do 12 stepeni.

U nedjelju će se na jugu i jugozapadu zadržati sunčano vrijeme, dok će u ostalim krajevima biti pretežno oblačno. Na jugu i jugozapadu očekuje se umjerena do jaka bura, dok će u ostatku zemlje puhati slab sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Jutarnje temperature bit će od -4 do 2, na jugu do 6, a dnevne između -2 i 4, dok će na jugu iznositi od 6 do 10 stepeni Celzijusa.

Vremenska prognoza Tuzla

Danas

Danas u Tuzli očekuje se hladan i uglavnom oblačan dan. Temperature će se kretati od -2°C u ranim jutarnjim satima do maksimalnih 2°C tokom dana. Očekuju se slabi pljuskovi, prvenstveno u periodu od podneva do ranog večeri, sa najvećom vjerovatnoćom oko 14 sati. Vjetar će biti slab do umjeren, sa udarima do 5 m/s. Zbog niskih temperatura i mogućih pljuskova, preporučuje se topla zimska odjeća, nepromočiva jakna ili kišni mantil, čizme i rukavice. Obratite pažnju na moguće poledice ujutro i navečer.

7 Dana

U narednih sedam dana očekuje se znatno hladnije vrijeme sa jakim mrazom. Od ponedjeljka, 29. decembra, temperature će značajno pasti, sa najnižim temperaturama od -9°C u petak, 2. januara. U utorak, 30. decembra, očekuju se obilniji pljuskovi, a od srijede, 31. decembra, pa tokom vikenda, prognozira se trajna kiša ili mješavina kiše i snijega sa visokom količinom padavina. Vjetar će biti umjeren. Najbolji dan za izlet u ovom periodu je nedjelja, 28. decembar, jer je prognozirano suho i vedro vrijeme, iako veoma hladno. Upozorenje za niske temperature i opasnost od poledice je na snazi od ponedjeljka, 29. decembra, i traje do kraja sedmodnevne prognoze.