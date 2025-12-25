Vremenska prognoza: Oblačno vrijeme uz mogući snijeg

Vremenska prognoza: Na jugu i jugozapadu Bosne i Hercegovine danas će prevladavati sunčano vrijeme uz umjerenu naoblaku, dok će u ostalim dijelovima zemlje biti uglavnom oblačno.
U nizinskim predjelima Bosne mjestimično se mogu javiti slabe padavine u vidu kiše ili susnježice, dok je u višim krajevima moguć slab snijeg. Puhat će slab do umjeren vjetar sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnje temperature kretat će se između -2 i 4 stepena, na jugu do 8, dok će dnevne iznositi od 0 do 6, a na jugu između 8 i 14 stepeni Celzijusa.
U Sarajevu se očekuje pretežno oblačno vrijeme, uz povremenu slabu kišu ili susnježicu. Jutarnja temperatura bit će oko 1, a najviša dnevna oko 3 stepena.
U petak će južni i jugozapadni dijelovi zemlje imati više sunčanih perioda, dok će u ostatku BiH dominirati oblačno vrijeme. Vjetar će ostati slab, sjevernog i sjeveroistočnog pravca. Jutarnje temperature bit će od -2 do 4, na jugu do 7, a dnevne između 0 i 6, na jugu do 11 stepeni.
Subota donosi sunčano vrijeme na jugu i jugozapadu, dok će u ostatku zemlje biti umjereno do pretežno oblačno, uz postepeno razvedravanje tokom dana. Vjetar će puhati slab do umjeren sa sjevera i sjeveroistoka. Jutarnje temperature kretat će se od -4 do 2, na jugu do 6, a dnevne od -1 do 5, dok će na jugu dosezati od 8 do 12 stepeni.
U nedjelju će se na jugu i jugozapadu zadržati sunčano vrijeme, dok će u ostalim krajevima biti pretežno oblačno. Na jugu i jugozapadu očekuje se umjerena do jaka bura, dok će u ostatku zemlje puhati slab sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Jutarnje temperature bit će od -4 do 2, na jugu do 6, a dnevne između -2 i 4, dok će na jugu iznositi od 6 do 10 stepeni Celzijusa.
Vremenska prognoza Tuzla
Danas
Danas u Tuzli očekuje se hladan i uglavnom oblačan dan. Temperature će se kretati od -2°C u ranim jutarnjim satima do maksimalnih 2°C tokom dana. Očekuju se slabi pljuskovi, prvenstveno u periodu od podneva do ranog večeri, sa najvećom vjerovatnoćom oko 14 sati. Vjetar će biti slab do umjeren, sa udarima do 5 m/s. Zbog niskih temperatura i mogućih pljuskova, preporučuje se topla zimska odjeća, nepromočiva jakna ili kišni mantil, čizme i rukavice. Obratite pažnju na moguće poledice ujutro i navečer.
7 Dana
U narednih sedam dana očekuje se znatno hladnije vrijeme sa jakim mrazom. Od ponedjeljka, 29. decembra, temperature će značajno pasti, sa najnižim temperaturama od -9°C u petak, 2. januara. U utorak, 30. decembra, očekuju se obilniji pljuskovi, a od srijede, 31. decembra, pa tokom vikenda, prognozira se trajna kiša ili mješavina kiše i snijega sa visokom količinom padavina. Vjetar će biti umjeren. Najbolji dan za izlet u ovom periodu je nedjelja, 28. decembar, jer je prognozirano suho i vedro vrijeme, iako veoma hladno. Upozorenje za niske temperature i opasnost od poledice je na snazi od ponedjeljka, 29. decembra, i traje do kraja sedmodnevne prognoze.
15 Dana
U periodu od 15 dana, hladno i vlažno vrijeme će se nastaviti. Prva sedmica januara (do 8. januara) biće obilježena niskim temperaturama, često ispod -5°C, i čestim padavinama u obliku kiše, susnježice ili snijega. Nakon 5. januara može doći do blagog otopljenja, ali temperature će ostati ispod nule. Period za planiranje putovanja nije povoljan zbog kombinacije jakog mraza, obilnih padavina i mogućih smetnji u saobraćaju. Ako je putovanje neophodno, raniji datumi poput 27. ili 28. decembra su bolji, dok se od 30. decembra pa nadalje očekuju teži vremenski uslovi. Nema novih upozorenja osim onog za niske temperature koje se nastavlja.
Vremenska prognoza Tuzlanski kanton
Danas
U Tuzlanskom kantonu danas će biti hladno i oblačno, sa povećanom vjerovatnoćom padavina tokom podnevnih sati. U većini općina očekuju se slabi do umjereni pljuskovi, posebno između 11 i 16 sati. Temperature će se kretati od -1°C u ranim jutarnjim satima do 4°C tokom dana, dok će vjetar biti slab do umjeren. U planinskim predjelima, poput Kladnja, moguće su nešto jače padavine.
7 Dana
Narednih sedam dana u Tuzlanskom kantonu očekuje se znatno hladnije vrijeme sa povećanim padavinama. Od utorka, 30. Decembra, pa do nedjelje, 4. Januara, aktivno je upozorenje na obilne padavine i niske temperature. Očekuju se obilni sniježni pljuskovi, posebno u središnjim i planinskim dijelovima kantona, sa akumulacijom snijega. Dnevne temperature će se kretati između -9°C i -4°C, a noćne če često padati ispod -7°C. Vjetar će biti umjeren. Upozorenje traje od 30. Decembra do kraja sedmice, 4. Januara.
15 Dana
U narednih petnaest dana u Tuzlanskom kantonu očekuje se produženo hladno razdoblje sa čestim padavinama. Prva sedmica, do 4. Januara, biće obilježena intenzivnim sniježnim padavinama i vrlo niskim temperaturama. U drugoj sedmici, od 5. do 8. Januara, padavine će postepeno slabiti, ali će temperature ostati niske, sa dnevnim vrijednostima od -8°C do -5°C. Općenito, očekuje se zimsko vrijeme sa umjerenim vjetrom i smanjenjem padavina tek pred kraj perioda.
