Vremenska prognoza: Padavine do vikenda

Vremenska prognoza za Tuzlu, Tuzlanski kanton i BiH

Tuzla

Danas u Tuzli preovladava promjenjivo vrijeme uz sunčane periode ujutro, dok se poslijepodne očekuju pljuskovi i jak vjetar s udarima do 60 km/h, uz aktivno upozorenje na grmljavinu. U narednim danima slijedi umjereno oblačno vrijeme s povremenom kišom do petka, a od subote se prognozira sunčano i toplije uz temperature do 31°C.

Tuzlanski kanton

U većem dijelu Tuzlanskog kantona danas je oblačno s pljuskovima, posebno izraženim između 11 i 13 sati, te mogućnošću kratkotrajnih lokalnih poplava u nižim predjelima. Do kraja sedmice se očekuje smirivanje vremena, a vikend će donijeti porast temperature i više sunčanih sati, uz maksimalne vrijednosti do 35°C od sredine iduće sedmice.

Bosna i Hercegovina

U Bosni i Hercegovini danas je nestabilno, sa čestim padavinama u središnjim i istočnim krajevima, te grmljavinom i jakim vjetrovima u više regija, uključujući Tuzlu, Prijedor, Banju Luku i Mostar. U narednim danima postepeno će se razvedravati, a drugi dio sedmice donosi više sunčanih perioda i temperature koje će u Hercegovini ići i do 40°C.

