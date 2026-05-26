Vremenska prognoza: Promjenjljivi vremenski uslovi pred nama

Dugoročna prognoza za Tuzlu ukazuje na nestabilno vrijeme u prvoj polovini juna, s povećanom šansom za pljuskove i grmljavinu. Od ponedjeljka, 1. Juna, pa nadalje, očekujemo česte padavine, posebno između 4. i 6. Juna kada su šanse za kišu do 90 posto. Ako planirate putovanje, najbolje je da ga zakazete za period od 29. do 31. Maja, kada je vrijeme suho i stabilno. Upozorenja za regiju nisu izdata, ali pratite prognozu zbog mogućih iznenadnih pljuskova.

U Tuzlanskom kantonu danas pretežno sunčano i toplo, sa slabim vjetrom koji će tokom dana biti uglavnom iz jugoistočnog smjera, brzine do 2 m/s. Padavine se ne očekuju nigdje u regiji. Temperature će se kretati od 13 stepeni u ranim jutarnjim satima do 29 stepeni u popodnevnim satima, s tim da će u višim predjelima (Kladanj) maksimalna dnevna temperatura dosegnuti 30 stepeni. Ne postoje aktivna vremenska upozorenja za područje TK.

Narednih sedam dana u Tuzlanskom kantonu očekuje se promjenjivo vrijeme sa postepenim porastom vjerovatnoće padavina. U četvrtak, 28. maja, mogući su kratkotrajni pljuskovi, posebno u planinskim dijelovima poput Kladnja, uz jačanje vjetra do 5 m/s u Gradačcu. Petak i subota donose stabilnije vrijeme uz dnevne temperature oko 25 stepeni. Od nedjelje, 31. maja, pa do srijede, 3. juna, očekuje se povećanje oblačnosti sa povremenom kišom i pljuskovima, naročito u višim predjelima i na istoku kantona. Dnevne temperature će se kretati između 25 i 27 stepeni, a noćne od 10 do 15 stepeni.

U narednih petnaest dana u Tuzlanskom kantonu očekuje se postepeni prelazak ka nestabilnijem vremenskom periodu, sa izraženijim padavinama u drugoj sedmici juna. Prva sedmica juna (od 2. do 8. juna) donosi sve veću vjerovatnoću za obilnije pljuskove i grmljavinu, sa maksimalnim temperaturama od 24 do 26 stepeni. Upozoravamo na moguće jače pljuskove i grmljavinu u periodu od 4. do 8. juna, kada se očekuje i najveća količina padavina, posebno u centralnim i istočnim dijelovima TK. U drugoj polovini perioda, od 9. juna, moguće je smanjenje padavina uz blagi porast temperatura do 27 stepeni, dok će noći ostati svježe sa 12 do 18 stepeni.

Danas U Bosni i Hercegovini danas se očekuje pretežno sunčano i vrlo toplo vrijeme. U jutarnjim satima po kotlinama i uz riječne tokove može biti kratkotrajne magle. Tokom dana, posebno u središnjim i sjevernim područjima, očekuje se postupni porast naoblake, ali bez značajnijih padavina. U Hercegovini i na jugu zemlje vrijeme će biti potpuno stabilno i vedro. Vjetar slab do umjeren, uglavnom južnog i jugoistočnog smjera, a na jugu zemlje umjeren do pojačan. Jutarnje temperature od 13 do 20°C, dnevne od 28 do 35°C, najviše u južnim i jugozapadnim dijelovima. Za regije Banja Luka i Prijedor na snazi je upozorenje na visoke temperature od danas u 09:00 do 16:00 sati, gdje se očekuju maksimalne temperature između 30 i 34°C.

7 Dana U narednih 7 dana očekuje se promjenjivo vrijeme sa smjenjivanjem sunčanih i oblačnih perioda. Početkom sedmice, u srijedu i četvrtak, vrijeme će biti stabilno i vrlo toplo, dok se u petak očekuje porast naoblake i prolazno zahladnjenje. Od subote, 30. Maj, pa do utorka, 2. Jun, očekuje se pojačana oblačnost i povremena kiša, posebno u središnjim, istočnim i sjevernim područjima. U Hercegovini će i dalje biti znatno toplije i suvlje, s manje oblačnosti i rijetkim pljuskovima vikendom. Temperature će se kretati od 24 do 33°C, s najnižim vrijednostima u planinskim predjelima. Vjetar će biti slab do umjeren, s povremenim pojačanjima na jugu zemlje.