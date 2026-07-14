Vremenska prognoza: Toplo vrijeme pred nama

Početak upozorenja: 15. Juli 2026. 10:00

Kraj upozorenja: 15. Juli 2026. 15:59

Maksimalna temperatura ≥ 33°C.

Budite svjesni da se očekuju visoke temperature zraka. Mogući su zdravstveni rizici među ugroženim osobama, na primjer starije vrlo mlade osobe.

U Tuzlanskom kantonu danas pretežno sunčano i vrlo toplo. U većem dijelu regije temperatura će dostizati između 32 i 34 stepena, sa najvišim vrijednostima u Gradačcu do 34°C. Vjetar slab do umjeren, uglavnom iz jugoistočnog smjera. Poslijepodne se očekuje povećanje oblačnosti, ali su padavine malo vjerovatne (šansa do 5%). Upozorenje na visoke temperature je na snazi od 10:00 do 15:59 sati za cijelu regiju TK – maksimalna temperatura dostiže ili prelazi 33°C. Preporučuje se izbjegavanje dugotrajnog izlaganja suncu u najtoplijem dijelu dana.

Narednih sedam dana u TK donosi promjenjivo i nestabilno vrijeme. U srijedu, 15. jula, i četvrtak, 16. jula, vrijeme će biti pretežno sunčano i vrlo toplo (do 34-37°C), ali se od subote, 18. jula, očekuje zahlađenje i povećana vjerovatnoća padavina. Nedjelja, 19. juli, biće oblačna sa kišom i mogućim pljuskovima (vjerovatnoća 70%), a slično i u ponedjeljak i utorak iduće sedmice. Dnevne temperature će se kretati od 26 do 33 stepena, a noćne od 12 do 18 stepeni. Vjetar će biti slab do umjeren, intenzivniji u subotu i nedjelju.

15 Dana

U narednih petnaest dana u Tuzlanskom kantonu očekuje se postepeni prelazak ka stabilnijem vremenu. Prva sedmica donosi nestabilno vrijeme sa kišom i grmljavinom, posebno između 21. i 22. jula, kada su moguće i obilnije padavine (do 3 mm/h). Od 23. jula polako slijedi stabilizacija – temperature rastu, a padavine su rjeđe. Do kraja jula temperature će se kretati između 28 i 31 stepen, a noći će biti svježije. Upozorenje: od 15. jula do kraja mjeseca mogući su periodi sa visokim temperaturama, naročito u dolinskim predjelima.

Vremenska prognoza BiH

Danas U Bosni i Hercegovini danas pretežno sunčano i vrlo toplo. U većem dijelu zemlje stabilno, bez padavina. Pojačana oblačnost i rijetki lokalni pljuskovi mogući su tek kasno poslijepodne i u večernjim satima u zapadnim i sjeverozapadnim područjima. Vjetar slab do umjeren, uglavnom južni i jugozapadni. Jutarnje temperature od 12 do 22°C, dnevne od 29°C na istoku do 38°C na jugu. Aktivna upozorenja za visoke temperature: – Za područje Mostara i okoline od 10:00 do 15:59 sati – maksimalna temperatura 37°C i više. – Za područje Sarajeva i okoline od 22:00 (14.7.) do 21:59 sati – maksimalna temperatura 33°C i više. – Za područje Bihaća i Livna od 10:00 do 15:59 sati – maksimalna temperatura 34°C i više. – Za područje Tuzle i okoline od 10:00 do 15:59 sati – maksimalna temperatura 33°C i više. – Za područje Banje Luke, Prijedora i Trebinja od 08:00 do 16:59 sati – maksimalna temperatura između 32°C i 36°C. – Za područje Foče i Višegrada od 09:00 do 14:59 sati – maksimalna temperatura između 32°C i 35°C.

7 Dana U narednih 7 dana očekuje se postepena promjena vremena. Prvih nekoliko dana biće pretežno sunčano i izuzetno toplo, uz temperature koje će u petak i subotu u većini krajeva dostizati i do 37-41°C, posebno na jugu i sjeverozapadu. Od nedjelje, 19. jula, slijedi naoblačenje s kišom i pljuskovima, koji će biti učestaliji u nedjelju i ponedjeljak, naročito u središnjim, istočnim i zapadnim područjima (Sarajevo, Zenica, Goražde, Bihać). U Hercegovini i na jugu će padavine biti rjeđe i slabije, a temperature nešto niže. Vjetar će biti slab do umjeren, povremeno i jak uz grmljavinske oblake. Upozorenje: Od petka, 17. jula, do subote, 18. jula, u cijeloj zemlji očekuju se izuzetno visoke temperature; preporučuje se izbjegavanje boravka na suncu u najtoplijem dijelu dana.