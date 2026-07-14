Vremenska prognoza: Toplo vrijeme pred nama

Vremenska prognoza Tuzla
Danas
Danas u Tuzli preovladava sunčano i vruće vrijeme, uz najvišu temperaturu od 33°C tokom popodneva. Jutro je svježe uz 13°C, pa je za ranije sate preporučljiva lagana jakna. Vjetar je slab, do 1 m/s, a kišobran vam neće trebati. Zbog visokih temperatura, izbjegavajte boravak na suncu između 12 i 16 sati i pijte dovoljno vode. Za obuću i odjeću birajte lagane, prozračne materijale.
Sutra
Sutra se nastavlja vruće i sunčano vrijeme, sa temperaturom do 33°C, slično današnjem danu. Jutro će biti nešto toplije, uz minimalnih 17°C. Vjetar će biti malo jači, sa udarima do 6 m/s, ali i dalje ugodan. Za sutra nema najave padavina, pa slobodno planirajte aktivnosti na otvorenom.
7 Dana
U sedmici koja dolazi, vrijeme u Tuzli će se postepeno mijenjati. Srijeda i četvrtak su još topli, ali četvrtak donosi mogućnost pljuskova (35%). Petak je najbolji dan – vedar i vruć, do 36°C, idealan za izlet. Subota donosi porast temperature do 37°C, ali i moguće pljuskove popodne. Nedjelja i ponedjeljak donose osjetno svježije vrijeme uz česte pljuskove (70-75% vjerovatnoće). Utorak je najlošiji dan, sa maksimalnom temperaturom od 26°C i obilnim pljuskovima. Do kraja sedmice očekuje postepeno smirivanje.
15 Dana
Dugoročno gledano, nakon kišovitog perioda sredinom sedmice, slijedi stabilizacija uz porast temperature. Krajem druge sedmice temperature će se kretati oko 28-31°C, uz smanjenu vjerovatnoću padavina. Ipak, tačnost prognoze za drugu sedmicu je manja, pa preporučujemo praćenje ažuriranih izvještaja. Planiranje aktivnosti u prvim danima perioda je pouzdanije.
⚠️Visoka temperatura žuto Upozorenje za Bosnu i Hercegovinu – region Tuzla
Početak upozorenja: 15. Juli 2026. 10:00
Kraj upozorenja: 15. Juli 2026. 15:59
Maksimalna temperatura ≥ 33°C.
Budite svjesni da se očekuju visoke temperature zraka. Mogući su zdravstveni rizici među ugroženim osobama, na primjer starije vrlo mlade osobe.
Vremenska prognoza Tuzlanski kanton
Danas
U Tuzlanskom kantonu danas pretežno sunčano i vrlo toplo. U većem dijelu regije temperatura će dostizati između 32 i 34 stepena, sa najvišim vrijednostima u Gradačcu do 34°C. Vjetar slab do umjeren, uglavnom iz jugoistočnog smjera. Poslijepodne se očekuje povećanje oblačnosti, ali su padavine malo vjerovatne (šansa do 5%). Upozorenje na visoke temperature je na snazi od 10:00 do 15:59 sati za cijelu regiju TK – maksimalna temperatura dostiže ili prelazi 33°C. Preporučuje se izbjegavanje dugotrajnog izlaganja suncu u najtoplijem dijelu dana.
7 Dana
Narednih sedam dana u TK donosi promjenjivo i nestabilno vrijeme. U srijedu, 15. jula, i četvrtak, 16. jula, vrijeme će biti pretežno sunčano i vrlo toplo (do 34-37°C), ali se od subote, 18. jula, očekuje zahlađenje i povećana vjerovatnoća padavina. Nedjelja, 19. juli, biće oblačna sa kišom i mogućim pljuskovima (vjerovatnoća 70%), a slično i u ponedjeljak i utorak iduće sedmice. Dnevne temperature će se kretati od 26 do 33 stepena, a noćne od 12 do 18 stepeni. Vjetar će biti slab do umjeren, intenzivniji u subotu i nedjelju.
15 Dana
U narednih petnaest dana u Tuzlanskom kantonu očekuje se postepeni prelazak ka stabilnijem vremenu. Prva sedmica donosi nestabilno vrijeme sa kišom i grmljavinom, posebno između 21. i 22. jula, kada su moguće i obilnije padavine (do 3 mm/h). Od 23. jula polako slijedi stabilizacija – temperature rastu, a padavine su rjeđe. Do kraja jula temperature će se kretati između 28 i 31 stepen, a noći će biti svježije. Upozorenje: od 15. jula do kraja mjeseca mogući su periodi sa visokim temperaturama, naročito u dolinskim predjelima.
Vremenska prognoza BiH
Danas
U Bosni i Hercegovini danas pretežno sunčano i vrlo toplo. U većem dijelu zemlje stabilno, bez padavina. Pojačana oblačnost i rijetki lokalni pljuskovi mogući su tek kasno poslijepodne i u večernjim satima u zapadnim i sjeverozapadnim područjima. Vjetar slab do umjeren, uglavnom južni i jugozapadni. Jutarnje temperature od 12 do 22°C, dnevne od 29°C na istoku do 38°C na jugu. Aktivna upozorenja za visoke temperature: – Za područje Mostara i okoline od 10:00 do 15:59 sati – maksimalna temperatura 37°C i više. – Za područje Sarajeva i okoline od 22:00 (14.7.) do 21:59 sati – maksimalna temperatura 33°C i više. – Za područje Bihaća i Livna od 10:00 do 15:59 sati – maksimalna temperatura 34°C i više. – Za područje Tuzle i okoline od 10:00 do 15:59 sati – maksimalna temperatura 33°C i više. – Za područje Banje Luke, Prijedora i Trebinja od 08:00 do 16:59 sati – maksimalna temperatura između 32°C i 36°C. – Za područje Foče i Višegrada od 09:00 do 14:59 sati – maksimalna temperatura između 32°C i 35°C.
7 Dana
U narednih 7 dana očekuje se postepena promjena vremena. Prvih nekoliko dana biće pretežno sunčano i izuzetno toplo, uz temperature koje će u petak i subotu u većini krajeva dostizati i do 37-41°C, posebno na jugu i sjeverozapadu. Od nedjelje, 19. jula, slijedi naoblačenje s kišom i pljuskovima, koji će biti učestaliji u nedjelju i ponedjeljak, naročito u središnjim, istočnim i zapadnim područjima (Sarajevo, Zenica, Goražde, Bihać). U Hercegovini i na jugu će padavine biti rjeđe i slabije, a temperature nešto niže. Vjetar će biti slab do umjeren, povremeno i jak uz grmljavinske oblake. Upozorenje: Od petka, 17. jula, do subote, 18. jula, u cijeloj zemlji očekuju se izuzetno visoke temperature; preporučuje se izbjegavanje boravka na suncu u najtoplijem dijelu dana.
15 Dana
U periodu od 15 dana očekuje se promjenjivo vrijeme s izmjenom toplijih i nestabilnih faza. Prva sedmica (do 21. jula) donosi česte i obilne padavine, posebno u zapadnim (Bihać, Livno), središnjim (Sarajevo, Zenica) i istočnim (Goražde) područjima, gdje u ponedjeljak i utorak može pasti i do 4 mm kiše po satu. Temperature će se u ovom periodu kretati od 25 do 34°C, s najvišim vrijednostima na jugu. Druga sedmica (od 22. jula) donosi postepeno smanjenje padavina i stabilizaciju, uz više sunčanih razdoblja. Temperature će ponovo rasti, dosežući do 36°C na jugu i jugozapadu. Vjetar će većinom biti slab do umjeren, istočni i jugoistočni. Posebno oblačan i kišan period očekuje se oko 27. jula (ponedjeljak), kada su mogući pljuskovi s grmljavinom u većem dijelu zemlje.