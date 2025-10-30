Vremenska prognoza Tuzla: Sunčano s blagim vjetrom

Ali Huremović
Vremenska prognoza Tuzla: Sunčano s blagim vjetrom

Danas

Danas u Tuzli očekuje se sunčan dan s blagim vjetrom i bez padavina. Temperature će se kretati od 8°C u ranim jutarnjim satima do 22°C u podne. Vjetar će biti umjeren, s udarima do 6 m/s. Preporučuje se lagana jakna ili dukserica za jutro i veče, dok za topliji dio dana možete biti u kratkim rukavima. Nema aktivnih upozorenja za regiju.

7 Dana

U narednih 7 dana u Tuzli očekuje se mješovito vrijeme s početkom promjena od ponedjeljka. Prva tri dana bit će sunčano i toplo s temperaturama do 25°C, dok će od ponedjeljka temperatura naglo pasti na 9°C s povećanom vjerojatnošću pljuskova. Najbolji dan za izlet je subota jer je sunčano i toplo bez padavina. Upozorenje za nagli pad temperature i pojačane vjetrove vrijedi od ponedjeljka 3. novembra do utorka 4. novembra.

15 Dana

U narednih 15 dana u Tuzli očekuje se postepeno hlađenje s povremenim pljuskovima. Temperature će se spustiti na 2-4°C u drugom tjednu, uz umjerene vjetrove i povremene kišne periode. Period od četvrtka do petka će biti relativno suh i stabilan, što ga čini pogodnim za planiranje putovanja. Upozorenje za niže temperature i povremene pljuskove vrijedi od srijede 12. novembra do četvrtka 13. novembra.

pročitajte i ovo

Istaknuto

Tuzla servis: U protekla 24 sata rođeno je 14 beba

Vijesti

Vremenska prognoza: Pred nama je sunčan dan

Istaknuto

Najavljene radarske kontrole danas u Tuzli

BiH

Vremenska prognoza: Danas oblačno uz razvedravanje tokom dana

Vijesti

Vremenska prognoza: Oblačan ponedjeljak pred nama

Istaknuto

Danas kiša u Tuzli: Evo kakvo nas vrijeme očekuje naredne sedmice

Istaknuto

Tuzla servis: U protekla 24 sata rođeno je 14 beba

Magazin

Istanbul grad kojem se vraćamo: U vagonu gdje tugujemo bez tuge

Istaknuto

Željezničar slavio na Tušnju: Utakmica riješena u posljednjim minutama

BiH

Ako bude usvojen novi Zakon o PIO, penzije rastu za 17 posto

BiH

Bećirović u Parizu: Francuska nastavlja snažno podržavati BiH

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]