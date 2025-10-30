Vremenska prognoza Tuzla: Sunčano s blagim vjetrom

Danas

Danas u Tuzli očekuje se sunčan dan s blagim vjetrom i bez padavina. Temperature će se kretati od 8°C u ranim jutarnjim satima do 22°C u podne. Vjetar će biti umjeren, s udarima do 6 m/s. Preporučuje se lagana jakna ili dukserica za jutro i veče, dok za topliji dio dana možete biti u kratkim rukavima. Nema aktivnih upozorenja za regiju.

7 Dana U narednih 7 dana u Tuzli očekuje se mješovito vrijeme s početkom promjena od ponedjeljka. Prva tri dana bit će sunčano i toplo s temperaturama do 25°C, dok će od ponedjeljka temperatura naglo pasti na 9°C s povećanom vjerojatnošću pljuskova. Najbolji dan za izlet je subota jer je sunčano i toplo bez padavina. Upozorenje za nagli pad temperature i pojačane vjetrove vrijedi od ponedjeljka 3. novembra do utorka 4. novembra.