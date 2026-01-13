Vremenska prognoza u BiH do kraja sedmice

Vremenska prognoza u Bosni i Hercegovini do kraja sedmice donosi stabilne, ali pretežno oblačne prilike, uz blagi porast dnevnih temperatura i slabe južne vjetrove. Prema dostupnim podacima, u narednim danima neće biti izraženih vremenskih nepogoda, dok će jutra u većem dijelu zemlje ostati hladna.

Danas se u našoj zemlji očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, uz slab južni i jugozapadni vjetar. Jutarnje temperature zraka kretat će se od minus pet do dva stepena, dok će na jugu biti do četiri stepena. Tokom dana temperatura će uglavnom biti između dva i osam stepeni Celzijusa.

U srijedu, 14. januara, zadržat će se umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U centralnim i istočnim područjima Bosne u poslijepodnevnim satima moguće je djelimično razvedravanje, dok se u pojedinim dijelovima Hercegovine može javiti slaba kiša. Vjetar će i dalje biti slab, južnog i jugozapadnog smjera, a jutarnja temperatura iznosit će od minus dva do četiri stepena, na jugu do šest. Dnevne temperature će se kretati od četiri do deset stepeni, dok bi na sjeveru Bosne mogle dosegnuti i do dvanaest stepeni.

Vremenska prognoza za četvrtak, 15. januar, najavljuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, s više oblačnosti na jugu i jugozapadu zemlje. Vjetar ostaje slab i južnog smjera. Jutarnje temperature će biti između nula i šest stepeni, na jugu do osam, dok će dnevne temperature iznositi od četiri do deset stepeni, a na jugu i sjeveru zemlje do dvanaest stepeni Celzijusa.

U petak, 16. januara, u većem dijelu zemlje očekuje se sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Po kotlinama Bosne moguća je pojava magle u jutarnjim satima. Vjetar će biti slab, južni i jugoistočni, a jutarnje temperature kretat će se od minus dva do četiri stepena, na jugu do šest. Tokom dana temperatura zraka uglavnom će biti od četiri do deset stepeni, dok bi na jugu zemlje mogla dosegnuti i do trinaest stepeni Celzijusa.

