Vremenska prognoza: U većem dijelu zemlje sunčano

Jutros je u većem dijelu zemlje sunčano, dok se u Bosni po kotlinama i duž riječnih tokova zadržava magla i niska naoblaka. Temperature zraka u sedam sati kretale su se od minus dva stepena u Bugojnu, Livnu i Sokolcu, do pet stepeni u Bihaću, Mostaru i Trebinju.

U Tuzli je izmjeren jedan stepen, dok je u Sarajevu i Zenici bilo dva, a u Bijeljini četiri stepena. Atmosferski pritisak u Sarajevu iznosi 949 hPa, što je pet hPa iznad uobičajenog i u laganom je porastu.

Tokom dana očekuje se pretežno sunčano vrijeme u cijeloj zemlji. Prije podne zadržat će se magla ili niska oblačnost u kotlinama centralne, istočne i sjeverne Bosne. Vjetar će biti slab, pretežno zapadnog ili jugozapadnog smjera. Dnevne temperature kretat će se između 12 i 18 stepeni celzijusa.