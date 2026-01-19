Vremenska prognoza: Umjereno oblačno u Bosni, sunčano u Hercegovini

Vremenska prognoza

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas se u Bosni očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, dok će po kotlinama i uz riječne tokove biti magle i niske naoblake. Sunčano će biti u Hercegovini, na jugozapadu Bosne i u planinskim krajevima.

Vjetar će puhati slabim intenzitetom iz istočnog i sjeveroistočnog smjera. Dnevne temperature u većem dijelu zemlje kretat će se od -3 do 2 stepena, dok će na jugu iznositi između 9 i 12 stepeni.

Za područje Tuzle izdato je upozorenje na niske temperature. U periodu od 19. januara 2026. godine, od ponoći do 9:59 sati, minimalna temperatura može pasti do -6 stepeni ili niže.

Građanima se savjetuje da budu oprezni prilikom boravka na otvorenom i da redovno prate vremensku prognozu. Posebna pažnja preporučuje se starijim osobama, maloj djeci i beskućnicima, jer niske temperature mogu predstavljati rizik po zdravlje.