Vremenska prognoza: Vedar dan bez padavina

Vremenska prognoza Tuzla

Danas Danas u Tuzli očekuje se vedar dan bez padavina. Temperature će se kretati od 2°C u ranim jutarnjim satima do 9°C poslijepodne. Vjetar će biti slab do umjeren, uglavnom iz jugoistočnog i istočnog smjera. Preporučuje se topla zimska odjeća, kao što je kaput, šal i rukavice, posebno ujutro i navečer kada je hladnije. Obuća treba biti topla i vodootporna, iako ne očekujemo snijeg ili kišu.

7 Dana U narednih sedam dana očekuje se postepeno zahlađenje sa vedrim danima u prvom dijelu sedmice. Od nedjelje, 18. januara, temperature će značajno pasti, sa minimalnim vrijednostima od -8°C u ponedjeljak. Padavine su minimalne, sa vrlo malom vjerovatnoćom slabih snježnih padavina sredinom sedmice. Najbolji dan za izlet je subota, 17. januar, zbog vedrog vremena i umjerenih temperatura prije naglog zahlađenja. Nema aktivnih meteoroloških upozorenja za ovu regiju u narednih 7 dana.

15 Dana U dugoročnoj prognozi za sljedećih 15 dana, od subote, 24. januara, očekuje se hladno i umjereno oblačno vrijeme. Temperature će se uglavnom kretati između -5°C i -3°C tokom dana, sa čestim noćnim mrazevima. Postoji stalna, niska do umjerena vjerovatnoća za snježne pljuskove, posebno od četvrtka, 22. januara, nadalje. Za putovanje je najpovoljniji period u prvoj polovini ove sedmice, prije povećanja vjerovatnoće padavina. Nema aktivnih meteoroloških upozorenja za ovu regiju u narednih 15 dana.

