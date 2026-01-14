Vremenska prognoza za BiH: Jutro hladno, dan topliji uz sunčane intervale

Vremenska prognoza

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ), danas će u našoj zemlji preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U centralnim, istočnim i sjevernim područjima Bosne očekuje se djelimično razvedravanje, dok su u Hercegovini i na jugozapadu Bosne moguće slabe padavine ili rosulja. Vjetar će biti slab, južnog i jugozapadnog smjera.

Jutarnja temperatura zraka kretaće se između -2 i 4 °C, na jugu i sjeveru do 7 °C, dok će dnevna temperatura biti od 4 do 10 °C, a u sjevernim dijelovima Bosne do 12 °C.

Biometeorološka prognoza

Sa porastom temperatura, biometeorološki uslovi su povoljniji. Većina stanovništva će biti boljeg raspoloženja, dok će tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata biti djelimično ublažene.

Jutro će biti hladno u većini područja, a tokom dana očekuju se sunčani intervali i toplije vrijeme, što će ukupni ugođaj učiniti ugodnijim. Preporučuje se adekvatna odjeća u prijepodnevnim i večernjim satima.

Zbog topljenja snijega i moguće poledice savjetuje se oprez prilikom kretanja na otvorenom. Na jugozapadu i jugu, povremene padavine i povećana naoblaka mogu otežati vanjske aktivnosti.