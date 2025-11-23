Vremenska prognoza: Za područje Tuzle na snazi žuti meteoalarm

RTV SLON

U Tuzli su jutros zabilježeni vrlo hladni vremenski uslovi. Vjetar sjeverozapadnog smjera puše brzinom od 1 m/s, odnosno oko 4 km/h, dok relativna vlažnost zraka iznosi 100 posto. Temperatura zraka je trenutno –1 °C, uz barometarski tlak od 982 hPa.

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, u posljednja 24 sata na području Tuzle registrovano je 30 mm padavina. Na snazi je žuto upozorenja zbog niskih temperatura za područje Bosne i Hercegovine, uključujući i region Tuzle.

Meteorolozi upozoravaju da se očekuju vrlo niske temperature, a minimalna temperatura mogla bi iznositi oko –5 °C. Niske temperature mogu predstavljati zdravstveni rizik, posebno za starije osobe i djecu.

Nadležne službe apeluju na građane da se adekvatno zaštite od hladnoće, prate prognozu i obrate pažnju na najugroženije kategorije stanovništva.

