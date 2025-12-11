Vremenska prognoza: Za Tuzlu na snazi upozorenje

Vremenska prognoza

Danas će u sjevernim, centralnim i istočnim područjima Bosne biti magle i niskih oblaka, a u ostalim dijelovima zemlje pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 4 i 10, na jugu zemlje do 15 stepeni.

Za područje Tuzle izdato je upozorenje zbog magle:

regija Tuzla

11.12.2025. od: 00:00 do: 23:59

Magla.

Budite u toku sa aktuelnom vremenskom prognozom. Očekujte manje smetnje u aktivnostima na otvorenom.

Budite svjesni lokalno guste magle. Može izrazito uticati na rutinske aktivnosti na otvorenom. Može izazvati kašnjenje letova i zatvaranje aerodroma, otežane uslove za vožnju i duže vrijeme putovanja.