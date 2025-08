Vremenska prognoza – Danas vedro i sunčano

U Bosni i Hercegovini danas se očekuje toplo i suho vrijeme, s pretežno vedrim nebom i minimalnim padavinama. U južnim dijelovima, posebno u Hercegovini, temperature će doseći i do 34°C, dok će u središnjim i sjevernim dijelovima biti nešto umjerenije, između 25 i 30°C. Vjetar će biti slab do umjeren, s pojačanjima u zapadnim i južnim regijama, gdje su mogući udari vjetra do 60 km/h. Upozorenje za udare vjetra vrijedi za regiju Livno od 10:00 do 17:00, a za Trebinje i Foču od 14:00 do 21:59. U Mostaru je aktivno upozorenje za visoke temperature do 34°C od 10:00 do 15:00.