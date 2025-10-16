VSTV BiH imenovao nositelje pravosudnih funkcija

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) donijelo je odluku o imenovanju nositelja pravosudnih funkcija u BiH.

Na nivou Federacije BiH, za predsjednicu Vrhovnog suda imenovana je Božidarka Dugonjić. Također su imenovani suci i sutkinje Općinskih sudova u Zenici, Tuzli, Mostaru i Sarajevu, među kojima su Dino Aličić, Dalila Berberović, Sonsirej Radivojević, Elma Čelebić, Emina Muhamedagić, Pamela Nikić, Amer Krđalić, Dženita Sivac, Nada Stevanović, Mirsada Alibašić, Amira Selimović Malješević, Amra Islamović, Nemanja Jović, Rada Đurić, Ivana Saletović, Una Pelak, Boris Galić, Ivica Kalinić, Tanja Tutorić i Enver Hodžić.

U Republici Srpskoj, na pozicije sutkinja Okružnog privrednog suda u Bijeljini imenovane su Azra Slomić i Jovana Cvijetinović.

Pri donošenju odluka, VSTV BiH uzeo je u obzir stručnost, radno iskustvo, dosadašnje rezultate u karijeri, profesionalnu sposobnost i nepristranost, radne odnose, ponašanje van posla, ugled i iskustvo na rukovodećim funkcijama.

Vijeće je također poštovalo ustavne odredbe o jednakim pravima i zastupljenosti konstitutivnih naroda te ravnomjernu zastupljenost spolova.

Ova imenovanja predstavljaju nastavak standarda profesionalnog i nepristranog odabira nositelja pravosudnih funkcija u Bosni i Hercegovini, saopćeno je iz VSTV-a.