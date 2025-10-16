VSTV BiH imenovao nositelje pravosudnih funkcija

Edina Rizvić Aščić
VSTV BiH imenovao nositelje pravosudnih funkcija
Foto: Arhiva

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) donijelo je odluku o imenovanju nositelja pravosudnih funkcija u BiH.

Na nivou Federacije BiH, za predsjednicu Vrhovnog suda imenovana je Božidarka Dugonjić. Također su imenovani suci i sutkinje Općinskih sudova u Zenici, Tuzli, Mostaru i Sarajevu, među kojima su Dino Aličić, Dalila Berberović, Sonsirej Radivojević, Elma Čelebić, Emina Muhamedagić, Pamela Nikić, Amer Krđalić, Dženita Sivac, Nada Stevanović, Mirsada Alibašić, Amira Selimović Malješević, Amra Islamović, Nemanja Jović, Rada Đurić, Ivana Saletović, Una Pelak, Boris Galić, Ivica Kalinić, Tanja Tutorić i Enver Hodžić.

U Republici Srpskoj, na pozicije sutkinja Okružnog privrednog suda u Bijeljini imenovane su Azra Slomić i Jovana Cvijetinović.

Pri donošenju odluka, VSTV BiH uzeo je u obzir stručnost, radno iskustvo, dosadašnje rezultate u karijeri, profesionalnu sposobnost i nepristranost, radne odnose, ponašanje van posla, ugled i iskustvo na rukovodećim funkcijama.

Vijeće je također poštovalo ustavne odredbe o jednakim pravima i zastupljenosti konstitutivnih naroda te ravnomjernu zastupljenost spolova.

Ova imenovanja predstavljaju nastavak standarda profesionalnog i nepristranog odabira nositelja pravosudnih funkcija u Bosni i Hercegovini, saopćeno je iz VSTV-a.

pročitajte i ovo

Vijesti

Ovo su savjeti kako se uspješno predstaviti poslodavcu

Tuzla i TK

Putujete iz Tuzle? Međunarodni aerodrom otkriva pravila koja morate znati

Tuzla i TK

Telefonske linije Kantonalnog poreznog ureda Tuzla trenutno van funkcije

Vijesti

Sastanak zamjenika Bošnjaka s britanskim ministrom Alexanderom Norrisom: Nastavak jačanja saradnje i sigurnosti granica

Tuzla i TK

Nova destinacija iz Tuzle: Bratislava mijenja Beč od proljeća

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]