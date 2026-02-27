Vujović i Halilagić povodom Dana nezavisnosti: Jačati državu, institucije i evropski put BiH

Arnela Šiljković - Bojić

U Tuzli je i ove godine svečano obilježen 1. mart – Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine, uz podsjećanje na historijski referendum iz 1992. godine i poruke o značaju suvereniteta, zajedništva i očuvanja državnosti.  Iz Skupštine Tuzlanskog kantona poručeno je da je Dan nezavisnosti podsjetnik na volju građana koji su, uprkos složenim okolnostima tog vremena, jasno izabrali put nezavisne, suverene i demokratske Bosne i Hercegovine.

„Poruke su da, kao što su se ljudi na referendumu izjašnjavali 1992. godine ne mareći na prilike u svijetu i kako će ko regovati i gdje se odlučivalo o nezavisnosti, nakon 529 godina živimo u svijetu u kojem je međunarnom pravo tlačeno sa strane. Smatramo da samo zajedno uzdajući se u svoje snage možemo nastaviti put ka euroatlanskim integracijama i ovu zemlju učiniti sretnijom i prosperitetnijom“, rekao je Žarko Vujović, predsjednik Skupštine TK.

Vujović je prokomentarisao i svakodnevne političke poruke koje u sebi nose pozive na secesiju i druge retorike koje unose nemir u podjele u društvo. Naglasio je da se na njih mora odgovoriti jedinstvom, demokratskim procesima i jasnom opredijeljenošću za evropski put zemlje.

„Poruka će takvih uvijek biti zato što su se politike koje nisu poražene u Drugom svjetskom ratu ponovo oživjele i, na kraju krajeva, proizvele agresiju i genocid na ovim prostorima od 1992. do 1995. godine. Sve dok civilizirana Evropa podržava takve politike, one će postojati. Civilizirana Evropa ne podržava samo njih, nego podržava i vrijednosti mira i demokratije. Moramo upregnuti snage da takve neofašističke politike, koje dovode do velikih razaranja, ne samo ovdje, nego i širom svijeta, budu poražene od novih, civiliziranih snaga. To su mladi ljudi kojima rat nije prva opcija, nego znanje i budućnost ove planete”, dodao je Vujović. 

Naglašeno je da Tuzla ima posebno mjesto u toj historiji, kao grad koji je imao najveću izlaznost na referendumu i koji je i tada, kao i danas, bio na strani zajedničkog života, tolerancije i antifašističkih vrijednosti. Iz Vlade Tuzlanskog kantona istaknuto je da budućnost Bosne i Hercegovine leži u jačanju institucija, privrede, znanja i stvaranju novih radnih mjesta, uz snažan fokus na mlade ljude kao nosioce razvoja.

„Živimo u jednopolitičkoj, prilično teškoj atmosferi kada imamo otvorene pozive na secesije i grubo kršenje Dejtonskog mirovnog sporazuma u Bosni i Hercegovini. Naravno, mi se tome na svaki način moramo suprotstaviti, a najznačajniji državni praznik, Dan nezavisnosti, upravo je prilika da pošaljemo takvu vrstu poruke. Mi sa područja Tuzlanskog kantona i institucije Tuzlanskog kantona iz godine u godinu nastojimo najznačajnije državne praznike obilježavati na najvišem mogućem nivou”, rekao je Irfan Halilagić, premijer TK

Naglašeno je da se borba za građansku Bosnu i Hercegovinu nastavlja demokratskim putem, uz uvjerenje da će mlade generacije, kroz znanje, odgovornost i zajedništvo, doprinijeti izgradnji stabilne i prosperitetne države svih njenih građana.

 

