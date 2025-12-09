Wizz Air se vraća u Tuzlu: Objavljen raspored letova

Arnela Šiljković - Bojić
Foto: Facebook Međunarodni aerodrom Tuzla

Nakon pauze od oko dvije godine, Wizz Air vraća svoju bazu u Tuzli — stacioniranje prvog aviona zakazano je za 12. decembar 2025., uz plan da drugi avion bude dodan do marta 2026.

Prvog dana ponovo aktivirane baze kreću prve četiri nove linije: prema Kölnu i Maastrichtu (od 12. decembra), te Malmöu (13. decembar) i Hamburgu (14. decembar).

Ukupno je najavljeno devet novih linija koje će iz Tuzle pokriti Njemačku, Nizozemsku, Švedsku, Francusku, Kipar i druge destinacije, a plan je da baza kapacitete proširi sa dvije stacionirane Airbus A321neo letjelice.

Povratak Wizz Air‑a ocjenjuje se kao značajan impuls za regionalnu povezanost, ekonomiju, turizam i zapošljavanje. Direktor Aerodroma i vlasti Tuzlanskog kantona naglašavaju da je ovo strateški korak u jačanju infrastrukture i povezivanja s evropskim tržištima.

Red letenja dostupan je ovdje

pročitajte i ovo

Istaknuto

Wizz Air otvara bazu u Tuzli

Istaknuto

Vlada TK otvara prostor za širenje mreže letova sa Aerodroma Tuzla

Istaknuto

Evo gdje ćete sve moći letjeti iz Tuzle: Lista destinacija širi...

Vijesti

Wizz Air noćas uspješno završio nadogradnju softvera

Istaknuto

Aerodrom Tuzla u oktobru zabilježio veliki rast broja putnika

Vijesti

Iz Tuzle avionom na kafu u Pariz

Istaknuto

/VIDEO/ Koji su događaji obilježili 9. decembar?

Tuzla i TK

Majka četvero djece: Preminula mlada Hanifa Dubinović-Imširović

Istaknuto

Dance Workshop povodom 49 godina Univerziteta u Tuzli

BiH

Privremena mjera Ustavnog suda: Obustavljena primjena spornog zakona iz RS

Istaknuto

Subvencije za boravak djece u vrtićima: Objavljena konačna rang lista korisnika

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]