Wizz Air se vraća u Tuzlu: Objavljen raspored letova

Nakon pauze od oko dvije godine, Wizz Air vraća svoju bazu u Tuzli — stacioniranje prvog aviona zakazano je za 12. decembar 2025., uz plan da drugi avion bude dodan do marta 2026.

Prvog dana ponovo aktivirane baze kreću prve četiri nove linije: prema Kölnu i Maastrichtu (od 12. decembra), te Malmöu (13. decembar) i Hamburgu (14. decembar).

Ukupno je najavljeno devet novih linija koje će iz Tuzle pokriti Njemačku, Nizozemsku, Švedsku, Francusku, Kipar i druge destinacije, a plan je da baza kapacitete proširi sa dvije stacionirane Airbus A321neo letjelice.

Povratak Wizz Air‑a ocjenjuje se kao značajan impuls za regionalnu povezanost, ekonomiju, turizam i zapošljavanje. Direktor Aerodroma i vlasti Tuzlanskog kantona naglašavaju da je ovo strateški korak u jačanju infrastrukture i povezivanja s evropskim tržištima.

