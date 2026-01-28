Za boračke kategorije u TK više od 24 miliona KM u 2026. godini

Vlada TK je utvrdila Program korištenja sredstava za realizaciju dopunskih prava i ostalih izdvajanja sa kriterijima za raspodjelu korisnicima boračko – invalidske zaštite u 2026. godini u ukupnom iznosu nešto većem od 24 miliona KM.

Ova sredstva su osigurana Budžetom, a Program je okvirni dokument kojim se utvrđuju iznosi za posebna dopunska prava. Posmatrajući strukturu Programa, može se istaći da je za ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu – obavezno zdravstveno osiguranje, planirano 870.000 KM, za ortotsko – protetska i druga pomagala skoro 1,34 miliona KM, za pomoć u liječenju planirano je ukupno 890.000 KM, od čega 840.000 KM za pomoć u liječenju u Bosni i Hercegovini, a 50.000 KM za liječenje u inostranstvu, dok je za osiguranje lijekova planirano 200.000 KM. Za ostvarivanje prava pripadnika boračkih kategorija na banjsko – klimatsko liječenje/hiperbaričnu komoru, planirano je 1,1 milion KM.

Kada su u pitanju programi zapošljavanja i samozapošljavanja, za osiguravanje povoljnijih uslova za zapošljavanje boračke populacije planirano je nešto više od 2,6 miliona KM, za osiguravanje povoljnijih uslova za zapošljavanje djece porodica šehida – poginulih boraca planirano je 500.000 KM, a za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa 470.000 KM.

Za stipendiranje učenika i studenata je planirano ukupno 2 miliona KM, po milion KM za učenike i studente, pri čemu stipendija za studijsku ili školsku 2025/26. godinu, iznosi 1.620 KM za redovne ili samofinansirajuće studente i 1.170 KM za redovne učenike srednjih škola.

Za ostvarivanje prava na pomoć za rješavanje stambenih potreba Vlada je u Programu planirala 432.400 KM, dok je za jednokratne novčane pomoći, u svrhu rješavanja socijalnih potreba, planirano 400.000 KM.

Najveći pojedinačni iznos planiran je za novčane egzistencijalne naknade, za što planirana sredstva iznose 10,6 miliona KM.