Za projekte u Tuzlanskom kantonu osigurano 950.000 KM

Federalna ministrica okoliša i turizma Nasiha Pozder potpisala je danas tokom posjete Tuzlanskom kantonu ugovore ukupne vrijednosti 950.000 KM, namijenjene razvoju turizma, uklanjanju opasnog otpada i unapređenju upravljanja otpadom.

S direktorom Međunarodnog aerodroma Tuzla Dževadom Haličevićem potpisan je ugovor vrijedan 75.000 KM, u okviru programa podrške uvođenju novih aviolinija s ciljem razvoja turizma.

Pozder je istakla da razvoj avioprometa direktno utiče na turistički sektor, omogućava dolazak većeg broja turista i doprinosi jačanju konkurentnosti turističke ponude u Federaciji BiH.

Ugovor vrijedan 500.000 KM potpisan je s ministricom prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona Anelom Ajšić, a sredstva su namijenjena nastavku sanacije i uklanjanja opasnog otpada KRUKS iz industrijske zone u Tuzli, u krugu nekadašnjeg Hlor-alkalnog kombinata.

Iz Federalnog ministarstva okoliša i turizma naveli su da je riječ o jednom od najznačajnijih okolišnih projekata u ovom dijelu Bosne i Hercegovine, kojim se nastoji riješiti višegodišnji ekološki problem i zaštititi zdravlje stanovništva i okoliš.

Federalno ministarstvo ovaj projekt podržavalo je i ranije, pa je Ministarstvu prostornog uređenja i zaštite okolice TK 2023. godine dodijeljeno dva miliona KM za uklanjanje opasnog otpada iz bivšeg HAK-a.

Za sanaciju i zatvaranje deponije komunalnog otpada „Višnjik“ u Gradačcu izdvojeno je 200.000 KM. Ugovor je s ministricom Pozder potpisao gradonačelnik Gradačca Hajrudin Mehanović, a projekt uključuje i izgradnju pratećih sadržaja prilagođenih regionalnom sistemu odlaganja otpada.

Za isti projekt prošle godine iz budžeta Federacije BiH odobreno je 380.000 KM, čime je nastavljen zajednički rad na trajnom rješavanju problema odlaganja otpada na području Gradačca.

Predstavnik Grada Gračanica potpisao je ugovor vrijedan 175.000 KM za treću fazu sanacije i zatvaranja gradske deponije komunalnog otpada, kao i izgradnju potrebnih pratećih sadržaja. Za ovaj projekt je tokom 2024. godine iz federalnog budžeta već izdvojeno 400.000 KM.

Pozder je navela da je Federalno ministarstvo okoliša i turizma tokom mandata aktuelnog saziva Vlade Federacije BiH za projekte upravljanja otpadom u Tuzlanskom kantonu izdvojilo više od 4,7 miliona KM.

Prema njenim riječima, riječ je o rekordnom iznosu u poređenju s drugim kantonima, a očekuje se da će podrška biti dodatno povećana nakon okončanja javnog poziva za sanaciju divljih odlagališta u 2026. godini.