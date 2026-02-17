Za sanaciju lokalnih i nekategorisanih cesta u TK pet miliona KM

Za sanaciju lokalnih i nekategorisanih cesta u Tuzlanskom kantonu odobreno današnjom odlukom Vlade odobreno je pet miliona KM, a sredstva su dodijeljena Javnoj ustanovi Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona radi pokretanja radova na sanaciji i rehabilitaciji putne infrastrukture u gradovima i općinama širom kantona. Ova finansijska podrška usmjerena je na poboljšanje stanja lokalnih i nerazvrstanih saobraćajnica koje su u nadležnosti jedinica lokalne samouprave.

Prema usvojenom modelu raspodjele, dio sredstava bit će podijeljen u jednakim iznosima svim općinama i gradovima, dok će ostatak biti raspoređen prema objektivnim pokazateljima opterećenja i razvijenosti putne mreže. U obzir se uzima broj registrovanih vozila po lokalnim zajednicama u odnosu na ukupan broj registrovanih vozila na području kantona tokom 2025. godine, prema službenim podacima Ministarstva unutrašnjih poslova TK, kao i ukupna dužina kategorisanih lokalnih cesta i ulica definisana važećom odlukom o kategorizaciji.

Odobrenih 5 miliona KM za sanaciju lokalnih i nekategorisanih cesta u Tuzlanskom kantonu realizirat će se kroz poseban ugovor kojim se preciziraju međusobna prava, obaveze i odgovornosti. Vlada je dala saglasnost na tekst tog ugovora koji će potpisati Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja i Direkcija regionalnih cesta TK, čime se stvaraju formalni uslovi za operativno korištenje sredstava na terenu.

Nadležni navode da je cilj ulaganja ubrzati sanaciju oštećenih dionica, povećati sigurnost saobraćaja i poboljšati svakodnevnu povezanost naselja, posebno u dijelovima gdje lokalne i nekategorisane ceste predstavljaju glavne putne pravce za stanovništvo.