Zahvaljujući SOS Dječijem selu: Proširen kapacitet vrtića u Gračanici

U SOS Dječijem selu u Gračanici jučer su dvije porodične kuće ustupljene na korištenje Javnoj ustanovi Dječije obdanište „Naša djeca“ Gračanica. Na ovaj način, u saradnji sa Gradom Gračanica, SOS Dječije selo daje svoj doprinos zajednici i pomaže proširenju kapaciteta vrtića, čime se otvara više mjesta za mališane i unapređuje kvalitet predškolskog odgoja.

Kako je istaknuo nacionalni direktor SOS Dječijih sela u BiH Malik Garibija, ovakvi potezi predstavljaju važan oblik solidarnosti i zajedništva. „Ustupanjem naših kapaciteta želimo pružiti podršku roditeljima i djeci Gračanice, ali i pokazati koliko je važno zajedništvo i solidarnost. SOS Dječija sela u BiH već decenijama stvaraju sigurno i podsticajno okruženje za djecu, a ovakvim projektima želimo dodatno osnažiti zajednicu u kojoj djelujemo“, poručio je Garibija.

Podršku ovom projektu izrazio je i savjetnik gradonačelnika Gračanice Harun Kurtović, naglašavajući značaj koji otvaranje novih kapaciteta ima za lokalnu zajednicu. „Ovaj važan trenutak ne bi bio moguć bez ustupljenih kuća, na čemu smo iskreno zahvalni. Posebno nas raduje činjenica da će se naši najmlađi sugrađani razvijati, učiti i odrastati u mirnom i prirodnom okruženju koje pogoduje njihovom zdravlju, sigurnosti i sreći“, rekao je Kurtović.

Direktorica JU „Naša djeca“ Sanela Mehmedović naglasila je da je riječ o velikom iskoraku za ustanovu i za cijelu zajednicu. „Danas ne otvaramo samo prostor, danas otvaramo srce našoj zajednici. Ovdje, među zelenilom i cvijećem, stvaramo mjesto gdje će djeca moći da uče, da se igraju, da se razvijaju i sanjaju svoje snove“, kazala je Mehmedović, zahvalivši se svim partnerima, donatorima i timu zaposlenih.

Ova inicijativa dio je šire transformacije SOS Dječijih sela BiH, u okviru koje se SOS porodice premještaju u zajednice Gračanice, Tuzle i Sarajeva, kako bi djeca bila potpuno integrisana u porodično i društveno okruženje. Istovremeno, resursi SOS Dječijih sela koriste se za dodatnu podršku djeci, mladima i porodicama, pa je ustupanje prostora obdaništu u Gračanici još jedan korak ka jačanju predškolskog odgoja i smanjenju rizika s kojima se djeca suočavaju.