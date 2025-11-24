Zajednička izjava vijećnika, snažna podrška Gradu Tuzla i Gradskom vijeću nakon tragedije u Domu penzionera

RTV SLON
Gradsko vijeće Tuzla raspravlja o bezbjednosnoj situaciji u gradu
Foto: Gradsko vijeće Tuzla

Podrška Gradskom vijeću Tuzla, Gradu Tuzli i gradonačelniku Zijadu Lugaviću upućena je danas kroz zajedničku izjavu koju su potpisali vijećnici Mirza Malkočević iz NiP, Emir Šahović iz PDA, Dejan Kovačević iz HDZ BiH i Nedžad Jusić kao predstavnik nacionalnih manjina. Istakli su da je grad pogođen tragedijom koja je potresla cijelu zajednicu i da je u ovakvim trenucima najvažnije pokazati jedinstvo i odgovornost.

U izjavi navode da se ovakva nesreća nikada nije smjela dogoditi, ali i da se jedino kroz otvoreno suočavanje s posljedicama može krenuti ka sigurnijem sistemu. Naglasili su kako vjeruju u profesionalan rad nadležnih institucija i istražnih organa, uz uvjerenje da će posvećeno raditi na utvrđivanju svih činjenica i donošenju mjera koje će spriječiti bilo kakav sličan događaj u budućnosti.

Posebno su istakli da je ovo trenutak u kojem zajednica mora biti još svjesnija važnosti prevencije, jasnih procedura i sistema koji štiti živote najranjivijih. Dodali su da je dužnost svih da pokažu poštovanje prema žrtvama i budu oslonac njihovim porodicama, jer se snaga grada mjeri sposobnošću da kroz bol traži rješenja koja će učiniti budućnost sigurnijom.

Vijećnici su snažno odbacili svako korištenje ove tragedije u svrhu samopromocije ili političkih obračuna. Poručili su da takvo ponašanje nema mjesta u Tuzli koja želi ostati grad povjerenja i stabilnosti, posebno u trenutku kada je zajednici potrebna smirena i odgovorna reakcija.

U završnoj poruci naglasili su da Tuzla zaslužuje sigurnost i jasnu viziju razvoja, te izrazili uvjerenje da Gradsko vijeće i Grad Tuzla, predvođen gradonačelnikom Zijadom Lugavićem, ostaju posvećeni izgradnji snažnijeg i humanijeg okruženja za sve građane.

pročitajte i ovo

Istaknuto

Imenovan vršilac dužnosti direktora Doma penzionera Tuzla

Tuzla i TK

Tuzlansko Gradsko vijeće razmatra inicijativu za izuzeće BiH iz EES i...

Istaknuto

Gradsko vijeće Tuzla raspravlja o bezbjednosnoj situaciji u gradu

Vijesti

Historijski iskorak: Tuzla prva rekla „30 poena ide za… bosansku djecu“

Istaknuto

Gradsko vijeće Tuzla: Usvojena odluka o popravkama zgrada

Istaknuto

Tuzla: Samohrani roditelji ulaze u bodovanje za gradske stanove

Tuzla i TK

Isporuka toplinske energije u Tuzli stabilna i uredna uprkos snijegu i hladnoći

Magazin

Norveška metoda: Ovakav način hodanja može ojačati srce i usporiti starenje

Vijesti

Nemojte se iznenaditi ako sutra vidite kolone učenika sa zastavama BiH

Magazin

Nova studija otkriva: Jedna krvna grupa nosi znatno veći rizik od opasnog oštećenja jetre

Magazin

Kako ukloniti led s unutrašnje strane stakla u autu? Ovih pet trikova spasit će vas svako zimsko jutro

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]