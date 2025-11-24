Zajednička izjava vijećnika, snažna podrška Gradu Tuzla i Gradskom vijeću nakon tragedije u Domu penzionera

Podrška Gradskom vijeću Tuzla, Gradu Tuzli i gradonačelniku Zijadu Lugaviću upućena je danas kroz zajedničku izjavu koju su potpisali vijećnici Mirza Malkočević iz NiP, Emir Šahović iz PDA, Dejan Kovačević iz HDZ BiH i Nedžad Jusić kao predstavnik nacionalnih manjina. Istakli su da je grad pogođen tragedijom koja je potresla cijelu zajednicu i da je u ovakvim trenucima najvažnije pokazati jedinstvo i odgovornost.

U izjavi navode da se ovakva nesreća nikada nije smjela dogoditi, ali i da se jedino kroz otvoreno suočavanje s posljedicama može krenuti ka sigurnijem sistemu. Naglasili su kako vjeruju u profesionalan rad nadležnih institucija i istražnih organa, uz uvjerenje da će posvećeno raditi na utvrđivanju svih činjenica i donošenju mjera koje će spriječiti bilo kakav sličan događaj u budućnosti.

Posebno su istakli da je ovo trenutak u kojem zajednica mora biti još svjesnija važnosti prevencije, jasnih procedura i sistema koji štiti živote najranjivijih. Dodali su da je dužnost svih da pokažu poštovanje prema žrtvama i budu oslonac njihovim porodicama, jer se snaga grada mjeri sposobnošću da kroz bol traži rješenja koja će učiniti budućnost sigurnijom.

Vijećnici su snažno odbacili svako korištenje ove tragedije u svrhu samopromocije ili političkih obračuna. Poručili su da takvo ponašanje nema mjesta u Tuzli koja želi ostati grad povjerenja i stabilnosti, posebno u trenutku kada je zajednici potrebna smirena i odgovorna reakcija.

U završnoj poruci naglasili su da Tuzla zaslužuje sigurnost i jasnu viziju razvoja, te izrazili uvjerenje da Gradsko vijeće i Grad Tuzla, predvođen gradonačelnikom Zijadom Lugavićem, ostaju posvećeni izgradnji snažnijeg i humanijeg okruženja za sve građane.