Zakon o psiholozima u FBiH: Vlada TK traži jasnu i nedvosmislenu definiciju kvalifikacija

Arnela Šiljković - Bojić
Vlada TK, budžet

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je mišljenje Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak TK na Nacrt Zakona o djelatnosti psihologa u Federaciji Bosne i Hercegovine, u kojem su uvaženi i stavovi Ministarstva obrazovanja i nauke TK, s ciljem zaštite prava studenata i diplomaca Univerziteta u Tuzli.

U mišljenju se ukazuje da nacrt zakona definiše pojam psihologa, ali ne obuhvata alumne Univerziteta u Tuzli koji su stekli zvanja diplomirani pedagog-psiholog i bachelor pedagogije-psihologije, niti nastavke obrazovanja na drugom i trećem ciklusu studija. Naglašeno je da je riječ o studijskim programima koji su godinama realizovani na javnom i akreditovanom univerzitetu, u skladu s važećim propisima, uz odobrene nastavne planove i programe te izdavanje pravno valjanih univerzitetskih diploma.

Kantonalno ministarstvo upozorava da bi isključivanje ovih profila iz zakonske definicije lica koja mogu obavljati psihološku djelatnost moglo imati negativne posljedice po pravnu sigurnost i stečena prava onih koji su kvalifikacije stekli u skladu sa zakonom, na osnovu kojih su godinama ostvarivali prava iz rada. U dokumentu se traži da se u daljnjoj zakonodavnoj proceduri jasno uvaže pedagozi-psiholozi koji su akademske kvalifikacije stekli kroz dvopredmetni studij pedagogije i psihologije na javnim, akreditovanim visokoškolskim ustanovama, posebno na Univerzitetu u Tuzli.

Vlada Tuzlanskog kantona smatra da je potrebno osigurati dosljednost zakonskih rješenja, jasno definisane nadležnosti i usklađenost s evropskim standardima priznavanja kvalifikacija, uz stav da naziv zvanja ne smije biti jedini kriterij, već stvarni sadržaj i obim stečenog obrazovanja. Prihvaćeno mišljenje upućuje se nadležnim federalnim institucijama, uz poruku da će TK u zakonodavnim procesima na višim nivoima vlasti aktivno štititi interese studenata, diplomaca i obrazovnih institucija Tuzlanskog kantona i zalagati se za uključiva i pravno sigurna rješenja u regulisanju profesija.

