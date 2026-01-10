Zapaljena jedna od najvećih džamija u Iranu

U Iran se već drugu sedmicu zaredom šire masovni protesti usmjereni protiv vlasti i vrhovnog vođe ajatolaha Ali Khamenei. Snimci protesta pristižu iz glavnog grada Teheran i brojnih drugih gradova širom zemlje.

Prema izvještajima medija i snimcima koji kruže društvenim mrežama, demonstranti su zapalili džamiju u teheranskom naselju Saadat Abad. Video materijal na platformi X objavila je iranska aktivistica i novinarka Masih Alinejad, uz navode da se radi o jednom od većih vjerskih objekata u tom dijelu grada.

Nemiri su, prema dostupnim informacijama, izbili nakon kolapsa nacionalne valute, a protesti su se proširili na više od 100 gradova. U neredima su paljene i zgrade državnih institucija, a prema dosadašnjim podacima, najmanje 48 osoba je izgubilo život. Vlasti su uvele gotovo potpunu blokadu interneta i mobilnih komunikacija.

Protestima se obratio i prognani iranski prijestolonasljednik Reza Pahlavi, koji živi u Washingtonu, pozvavši građane da izađu na ulice.

Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je da će Sjedinjene Američke Države reagovati ukoliko iranske vlasti počnu masovno ubijati demonstrante. Iranske vlasti, s druge strane, za proteste optužuju Sjedinjene Američke Države i Izrael.

Američki State Department upozorio je Teheran da ne potcjenjuje odlučnost Washingtona.

„Iranski režim je u potpunosti svjestan upozorenja predsjednika Trumpa i ne bi trebao testirati odlučnost Sjedinjenih Američkih Država“, izjavio je glasnogovornik State Department. Dodao je da bi vlasti u Teheranu trebale „pažljivo razmotriti posljedice svojih postupaka“.

Američki državni sekretar Marco Rubio poručio je putem platforme X da „Sjedinjene Američke Države podržavaju hrabri narod Irana“.

Informacije iz zemlje i dalje pristižu otežano zbog prekida komunikacija, dok međunarodna zajednica pojačano prati razvoj situacije.