Zašto se sunđeri prave u različitim bojama i šta to znači?

Zašto se sunđeri prave u različitim bojama pitanje je koje se mnogi postave tek kada primijete da u prodavnici isti oblik i veličina sunđera dolazi u više boja. Iako se na prvi pogled čini da je riječ samo o estetskom izboru, boje sunđera imaju i praktičnu ulogu.

U profesionalnim kuhinjama i ugostiteljstvu boje sunđera služe za jasno označavanje njihove namjene, kako bi se spriječilo prenošenje bakterija s jedne površine na drugu. Na primjer, žuti se koriste za pranje posuđa, plavi za stolove i radne ploče, a crveni za sanitarne prostore. Kod kuće, ova podjela može značajno pomoći u održavanju higijene, posebno ako odvojite sunđere za kuhinju od onih za kupatilo.

Osim higijenskih razloga, boja često označava i stepen abrazivnosti. Zeleni abraziv je obično grublji i namijenjen za lonce i tave, dok su plavi i bijeli mekši i sigurni za osjetljive površine poput stakla ili keramike. Na taj način proizvođači pomažu korisnicima da bez razmišljanja odaberu odgovarajući sunđer za određeni posao.

Sljedeći put kada birate sunđer, obratite pažnju na boju i namjenu. Pravi izbor ne samo da olakšava čišćenje, nego i produžava vijek trajanja vaših kuhinjskih površina i posuđa.

Isprobajte i vi ovu metodu, nabavite sunđere u različitim bojama i koristite ih prema namjeni. Vaša kuhinja će biti čišća, a čišćenje brže i učinkovitije.

