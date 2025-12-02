Završena izgradnja rampe za Službu Pedijatrije Doma zdravlja Tuzla

U okviru svoje društveno-odgovorne inicijative, kompanija TEHNOGRAD-company d.o.o. uspješno je završila projekat izgradnje pristupne rampe za Službu Pedijatrija Doma zdravlja Tuzla.

Projekat je realizovan kao donacija kompanije ovoj zdravstvenoj ustanovi, a obuhvatao je kompletne građevinske radove, uključujući pripremne zemljane radove, armirano-betonske radove te završnu obradu rampe.

Ovim projektom riješen je dugogodišnji problem otežanog pristupa Službi Pedijatrija, što će značajno olakšati ulazak roditeljima sa djecom.

„Naša osnovna namjera bila je da poboljšamo svakodnevni pristup najmlađim pacijentima i njihovim roditeljima, kako bi boravak u zdravstvenoj ustanovi bio jednostavniji i sigurniji“, istakli su iz kompanije TEHNOGRAD-company d.o.o.

O kompaniji TEHNOGRAD-company d.o.o.:

TEHNOGRAD-company d.o.o. iz Tuzle već dugi niz godina uspješno djeluje u oblasti građevinarstva, ali i kroz društveno-odgovorne projekte podržava lokalnu zajednicu i inicijative koje imaju dugoročan utjecaj na život građana.