Završena ljetna sezona na Panonici, od sutra niže cijene

Zvanična ljetna sezona na kompleksu slanih Panonskih jezera u Tuzli završena je 31. augusta nakon puna tri mjeseca neprekidnog rada. Ipak, Panonika neće zatvoriti svoja vrata, već nastavlja s radom u septembru, u podsezoni, sa novim, nižim cijenama i prilagođenim radnim vremenom.

Od ponedjeljka 1. septembra kompleks će raditi svakim danom od 9 do 18 sati, dok će posljednja prodaja ulaznica biti do 17 sati. Cijene dnevnih ulaznica u podsezoni su: redovna 5,50 KM, povlaštena 3,50 KM, dječija (od 4 do 14 godina) 3,50 KM, dok djeca do 4 godine i dalje imaju besplatan ulaz. Kupljene sezonske ulaznice vrijede do kraja zvanične ljetne sezone 2025.

Iz Pannonice zahvaljuju svim građanima Tuzle i brojnim gostima iz cijele BiH, susjednih zemalja i Evropske unije koji su i ovog ljeta u velikom broju posjećivali kompleks.

Tokom septembra posjetioci će osim odmora i kupanja moći uživati i u dodatnim sadržajima. Već 5. septembra u ljetnoj bašti Vrtić prvog jezera održava se DJ Party „Jugoslovenka“. Od 12. do 14. septembra zakazani su tradicionalni moto susreti Bike Fest Panonika 2025, dok je 20. septembra planirano Prvenstvo BiH Sprint Triatlon „2. Tuzla Pannonica Kup“ i „Kids Akvatlon“. Septembar će biti zaključen okupljanjem raftera na manifestaciji „Raftlook 2025“ 27. i 28. septembra.

JP Pannonica poručuje da svi ljubitelji sunca i vode imaju razlog da i u septembru uživaju na Panonici.