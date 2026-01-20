Zbog niza tehničkih nedostataka, njemačke službe sve češće isključuju autobuse iz BiH

Adin Jusufović
autobusi

Njemački saobraćajni inspektori su protekle sedmice u Frankfurtu proveli pojačanu kontrolu turističkog autobuskog saobraćaja, tokom koje su vozila s međunarodnih linija usmjeravana u depo gradskog prevoznika VGF u Mannheimer Straße radi detaljnog pregleda.

U akciji je učestvovalo oko 100 pripadnika inspekcijskih i policijskih službi iz više saveznih pokrajina, a provjere su bile usmjerene na tehničku ispravnost autobusa i poštivanje propisa o radnom vremenu vozača.

Kako su naveli iz nadležnih službi, autobusi su zaustavljani na autoputevima i u blizini Glavne željezničke stanice, a zatim pregledani u depou. Tokom kontrole ukazano je na česte slučajeve dugih relacija, premora vozača i tehničkih nedostataka, uz provjere koje provodi i carina.

Posebnu pažnju privukao je dvospratni autobus iz Bosne i Hercegovine, za koji su inspektori nakon pregleda zaključili da nije siguran za nastavak vožnje.

Prema njihovim navodima, utvrđeni su ozbiljni problemi, zbog čega je autobus odmah isključen iz saobraćaja, a putnici su upućeni da nastavak puta organizuju alternativno.

U sklopu iste akcije kontrolisana su i vozila iz više zemalja, a nadležne službe su upozorile da se bilježe i ekstremni slučajevi predugog boravka vozača za volanom, te najavile nastavak pojačanih kontrola s ciljem veće sigurnosti u saobraćaju.

