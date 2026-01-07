Zbog novih snježnih padavina dodatne poteškoće u saobraćaju

Zbog novih snježnih padavina, otežano je saobraćanje na putevima u Bosni, dok je u većem dijelu Hercegovine kišovito. Posebno upozoravamo na dionice preko planinskih prevoja, gdje snijega na kolovozu, na pojedinim dionicama, ima i preko 5 cm javlja BIHAMK.

Zbog oborenih stabala, zatvorena je magistralna cesta Bosansko Grahovo-Strmica.

Na snazi je zabrana saobraćanja za sva teretna vozila na putnim pravcima Bosansko Grahovo-Drvar i Prijedor-Sanski Most (na dionici Prijedor-Oštra Luka).

Na svim ostalim dionicama preko planinskih prevoja teretna vozila preko 7,5 tona moraju posjedovati lance.

Dok se vremenska situacija ne stabilizuje i padavine ne prestanu, savjetujemo vozače da, bez veće potrebe, ne kreću na put. Ukoliko ipak putujete vozite maksimalno oprezno i vožnju prilagodite trenutnim uslovima na putu. Na put ne krećite bez zimske opreme.

Zbog čestih izljevanja vode na kolovoz na magistralnom putu Stolac-Tasovčići, postavljena je dodatna saobraćajna signalizacija upozorenja i ograničenja. Molimo vozače da prilagode vožnju uslovima na putu.

Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen.

Zbog zimskih uslova za vožnju u Republici Hrvatskoj, na graničnom prelazu Izačić na snazi je zabrana saobraćanja za teretna vozila sa prikolicom i šlepere.

Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta.

Zbog pravoslavnog Božića, večeras do ponoći zabranjen je prevoz eksplozivnih materija na putevima u Bosni i Hercegovini.