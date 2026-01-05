Zbog snijega otežan saobraćaj u BiH

Zbog intenzivnih sniježnih padavina je otežan saobraćaj, na dionicama magistralnih puteva Sarajevo-Rogatica (Romanija), Trnovo-Foča (Rogoj), Zvornik-Tuzla (Crni Vrh), Bijeljina-Tuzla (Banj Brdo), Sarajevo-Tuzla (Nišići i Karaula), Bihać-Bosanski Petrovac (Ripački klanac), Bosanski Petrovac-Drvar (Oštrelj), Bosanski Petrovac-Ključ (Lanište), Travnik-Donji Vakuf (Komar), Prozor-Gornji Vakuf-Uskoplje (Makljen) i Vlasenica-Sokolac (Han Pogled), obustavljen je saobraćaj za teretna motorna vozila saopštio je BIHAMK.

Također, vozačima se savjetuje da voze oprezno preko prevoja: Mlinište, Borova glava i Čemerno.

Posjedovanje zimske opreme zakonski je obavezno, a vremenski uslovi to dodatno zahtijevaju. Magla i niska oblačnost smanjuju vidljivost po kotlinama i uz riječne tokove. Upozoravamo na učestale odrone zemlje i kamenja, a zbog težine snijega i na mogućnost oborenih stabala na kolovoz. Vozačima se preporučuje da smanje brzinu i prilagode vožnju trenutnim uslovima na cesti.

Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen.

R-437 Ostrožac-Buturović Polje saobraća se otežano za putnička vozila. Vozite oprezno jer su ophodarske službe na licu mjesta.

R-435 Konjic-Borci obustavljen je saobraćaj zbog oborenih stabalča na kolovozu.

Zbog zimskih uslova za vožnju u Republici Hrvatskoj, na graničnom prelazu Izačić na snazi je zabrana saobraćanja za teretna vozila sa prikolicom i šlepere. Na graničnim prelazima povremeno se pojačava promet putničkih vozila, ali za sada protiče uz zadržavanja do 30 minuta.