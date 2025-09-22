Žena iz Gračanice osumnjičena za ubistvo supruga nožem

Jasmina Ibrahimović
Saobraćajna nesreća/policija/ preminula i saputnica/ radnik/pogibija/ oduzeta droga,oružje, policijska akcija
Foto: Policija/ rotacija

Šezdesettrogodišnja I.K. iz Gračanice uhapšena je zbog sumnje da je jučer u popodnevnim satima u porodičnoj kući u Donjoj Orahovici nožem zadala povredu svom suprugu S.K. (66) u predjelu stomaka, nakon čega je on preminuo.

Osumnjičena je lišena slobode, a kriminalističku obradu nad njom provode istražitelji Sektora kriminalističke policije MUP-a TK. Kako je potvrđeno, I.K. će danas, uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu, biti predata u nadležnost Tužilaštva Tuzlanskog kantona.

Nadležni su izdali naredbu za obdukciju tijela preminulog, a biće provedena i potrebna vještačenja i druge istražne radnje kako bi se utvrdile sve okolnosti ovog tragičnog događaja.

Postupajući tužilac donijeće naredbu o provođenju istrage i ispitaće osumnjičenu, nakon čega će biti poduzete daljnje mjere i radnje u ovom predmetu. Više informacija biće poznato nakon tužilačke odluke.

