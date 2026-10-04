Zmajevi sutra protiv Poljske u Zenici: Novi izazov u Ligi nacija

RTV SLON
Zmajevi napredovali na FIFA-inoj rang listi nakon pobjede nad Rumunijom
FOTO: Feđa Krvavac/NFSBiH/FFBiH

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine sutra će na stadionu Bilino Polje u Zenici dočekati selekciju Poljske u četvrtom kolu UEFA Lige nacija. Utakmica počinje u 20:45 sati.

Zmajevi u ovaj susret ulaze nakon tri odigrana kola u grupi B4. Na startu takmičenja remizirali su protiv Poljske u gostima rezultatom 0:0, zatim su u Bukureštu savladali Rumuniju sa 4:2, dok je duel sa Švedskom u Zenici završen rezultatom 1:1.

Sutrašnja utakmica tako će biti drugi ovosezonski duel Bosne i Hercegovine i Poljske, nakon što u prvom susretu nije bilo pogodaka.

Selektor Sergej Barbarez i njegovi igrači pred domaćom publikom tražit će nove bodove pred završnicu grupne faze Lige nacija. Nakon Poljske, reprezentaciju Bosne i Hercegovine u novembru očekuju još gostovanje Švedskoj i domaći susret protiv Rumunije.

Duel Bosne i Hercegovine i Poljske igra se sutra od 20:45 sati na stadionu Bilino Polje u Zenici.

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