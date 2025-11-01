Značajan uspjeh bh. istraživača u Indiji

Bosna i Hercegovina je još jednom zasjala na svjetskoj akademskoj sceni. Predsjednica dr. sci. Minela Kerla, zajedno sa dr. sci. Džanom Rahimić Ramić i članicama Udruženja online edukatora, učestvovala je na 4. Internacionalnoj konferenciji multidisciplinarnih istraživačkih trendova iz zemalja iz Evrope, Azije i Afrike

(4th International Conference on Multidisciplinary Research Trends in Europian, Asian and African Countries), održanoj pod pokroviteljstvom Eudoxia Research University (SAD) u saradnji sa Shibli National College, Azamgarh, Indija.

Ova prestižna akademska konferencija okupila je stručnjake, istraživače i lidere iz čak 193 zemlje sa 4 kontinenta svijeta, što je čini jednom od najznačajnijih globalnih platformi za razmjenu znanja i inovacija. Dr. sci. Minela Kerla i dr. sci. Džana Rahimić Ramić zajednički su izlagale temu „Novemetode produkcije i korištenja novih znanja – uloga civilnog sektora u savremenom modelu razvoja“, kroz koju su predstavile inovativni pristup povezivanju akademskih i društvenih resursa u cilju jačanja održivog razvoja i društvene odgovornosti. Njihovo izlaganje izazvalo je veliki interes i brojne pohvale kolega i stručnjaka iz svih dijelova svijeta, jer je istaklo važnost civilnog sektora kao aktivnog partnera u stvaranju i primjeni znanja, te njegovu ulogu u rješavanju savremenih društvenih i razvojnih izazova.„Znanje danas mora biti dostupno, primjenjivo i umreženo. Akademska zajednica i civilni sektor zajedno mogu stvoriti modele koji donose konkretne promjene u obrazovanju, istraživanju i razvoju društva. To je budućnost nauke – otvorena, saradnička i odgovorna,“ istakla je dr. sci. Minela Kerla.

„Posebno nas raduje činjenica da je naš rad prepoznat među kolegama iz gotovo svih krajeva svijeta. To pokazuje da Bosna i Hercegovina ima znanje, ideje i ljude koji mogu ravnopravno učestvovati u globalnim procesima stvaranja znanja,“ dodala je dr. sci. Džana Rahimić Ramić.

Pored izlaganja, članice Udruženja su aktivno učestvovale u panel diskusijama i stručnim

sesijama, predstavljajući domaće inicijative i istraživačke projekte koji povezuju nauku, inovacije i društvenu praksu.

Osvrt i zaključci

Na konferenciji se raspravljalo o mnogim temama, kao što su patenti, inovacije, umjetna inteligencija, tehnološki napredak, etički principi id r. te mnogi izazovi u teoriji i praksi, ka oi njihovi modeli analitiranja, rješavanja i apliciranja. Konferencija je donijela brojne izvještaje kako sa lokalnih, tako i sa kontinentalnih regija, kojima se doprinosi transparentnosti na globalnom nivou. Učešće predstavnica Bosne i Hercegovine na ovoj konferenciji još jednom je potvrdilo da naša zemlja ima snažan istraživački i inovacijski potencijal, te da saradnja između akademske zajednice i civilnog sektora predstavlja ključnu snagu u stvaranju društva zasnovanog na znanju. Neki od zaključaka su sljedeći:

1. Tema o novim metodama produkcije i korištenja znanja pozicionirala je BiH kao primjer

inovativnog pristupa multidisciplinarnom istraživanju.

2. Uloga civilnog sektora u razvoju i primjeni znanja prepoznata je kao važan doprinos

globalnim akademskim trendovima.

3. Uspostavljeni su brojni kontakti i pozivi za buduću saradnju sa institucijama i istraživačima iz različitih zemalja.

4. Izlaganje predstavnica BiH ocijenjeno je kao primjer kvalitetnog, savremenog i društveno relevantnog naučnog rada.

Zaključno, prisustvo dr. sci. Minele Kerle i dr. sci. Džane Rahimić Ramić na ovoj konferenciji predstavlja značajan uspjeh za bosanskohercegovačku naučnu i civilnu zajednicu, potvrđujući da Bosna i Hercegovina ima ljude, znanje i ideje koje su prepoznate i cijenjene na najvišim međunarodnim akademskim nivoima.